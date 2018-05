Un triunfo muy deseado para Guadalupe González

Enviado, Taicang, China

Después de que en dos ocasiones las chinas la marginarán de subir a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y del Campeonato Mundial de Londres 2017, Guadalupe González se propuso vencer a las asiáticas en su propia casa dentro de la Copa del Mundo de Taicang, China, y con mucha superioridad cumplió con ese objetivo.

Tras lo aprendido en esas pruebas donde obtuvo el segundo lugar en ambas, González cambió la estrategia en la competencia y se despegó del grupo en la vuelta número ocho y ya no hubo quien le diera alcance a la mexicana. Así, Lupita consiguió la victoria en el evento asiático después de entrar a la meta con un tiempo de 1:26:38 horas en los 20 kilómetros, y así dejar en segundo lugar a las chinas Shijie Qieyang con 1:27:06 y Jiayu Yang con 1:27:22.

González refrendó el título que obtuvo hace dos años en la edición de Roma 2016 y de paso se convirtió en la primera mujer que es bicampeona en el certamen mundial. Ahora la mexiquense se enfocará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, evento donde competirá por primera vez y por consiguiente sólo le hace falta esa medalla en su carrera deportiva.

González recibió en el mismo acto de premiación la medalla de oro de la edición de Roma 2016. En esa ocasión, la mexicana obtuvo la medalla de plata pero tras el positivo por dopaje de la china Jiayu Yang se hizo acreedora al primer lugar.

¿Sientes que es el resultado más importante de tu vida, tras vencer a las chinas?

“No puedo decir que es el resultado más importante de mi carrera deportiva ya que esta la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y la del Mundial, pero si es un resultado destacado porque ha sido una competencia dura y en esta ocasión pude responder con un triunfo, lo que no pude hacer anteriormente, entonces estoy contenta por eso. Hay veces que no se viene a hacer marcas sino a buscar lugares y en esta ocasión era a defender que México realmente tiene presencia y posibilidades de estar dentro del podio, y se cumplió con el objetivo. No sabía que iba a pasar pero si deseaba mucho en subirme a lo más alto del podio y le pedía a Dios que no me pasará lo anterior”.

¿Estás disfrutando el triunfo?

“Es que ni siquiera sé cómo me siento, es raro, en las ocasiones pasadas había sido un segundo de diferencia para el primer sitio y luego dos segundos, entonces faltaba algo en esos resultados, y ahora que pude revertir los papeles de cierta manera a veces ni me la creo. Tantas veces había repasado en la mente que decía alguien pellízqueme, es en serio que voy adelante. Además no sabía si las piernas me responderían en los últimos metros de la competencia y finalmente el trabajo salió”.

Al cruzar la meta se notó en tu rostro esa alegría de conseguir otra medalla en tu carrera deportiva, a diferencia de los Olímpicos y el Mundial donde se te vio un poco de frustración por quedar a unos segundos del oro ¿ahora ese festejó con mayor emoción se debió a que lograste tu propósito planteado, ganarle a las Chinas en su propia casa?

“No tan exclusivamente con ellas sino con las que estuvieran enfrente, ya que al final todas son rivales fuertes, pero en las ocasiones pasadas me había tocado perder con las chinas, entonces si era lo duro al final y ahorita se pudo hacer en una competencia muy importante. Ahora tengo que pensar cómo le voy hacer, a veces mientras más subes más difícil es mantenerse a ese nivel, es decir, salió el resultado pero ahora debo enfocarme en lo que haré porque ellas no se quedarán con las manos cruzadas y es lógico, dijeron que verán cómo le harán para ganarme, y en mi caso debo prepararme más y tener otro tipo de estrategias para poder sorprender porque sé que los Olímpicos será muy difícil, al igual que el Mundial de atletismo del siguiente año”.

¿Qué estrategia utilizaste ahora para ganar y con mucha ventaja?

“No irnos tan rápido al principio e irme en el grupo. No jalar demasiado al principio porque después al final ya no tendría con que cerrar la competencia, y en la segunda mitad de la competencia ya el grupo se hizo más pequeño y ya era cuando teníamos que reducirlo más, porque aún éramos seis o siete y no se deshacía. Cuando hay muchas competidoras adelante cabe la posibilidad de que uno quede fuera y que las demás sorprendan”.

¿Este resultado te motiva para mejorar el color en el próximo Mundial y Olímpicos?

“De cierta forma igualar y mejorar, pero nunca retroceder, aunque no es despreciable un bronce, ya que los primeros tres lugares es lo que todos queremos”.

¿Ahora a buscar esa medalla que te falta en los Centroamericanos?

“Hay que ver cómo está el clima. Si quiero asistir pero primero quiero recuperarme bien, y tratar de cerrar bien el año con un buen papel en Centroamericanos. Quiero estar en excelentes condiciones porque eso de estar cerrando el año con dolores no está padre y no es lo más conveniente. Deseo ese oro pero no puedo decir que ya lo tengo en mis manos, pero estoy segura de que trabajaré lo mejor que pueda para lograrlo”.