Triplemanía es el evento de lucha libre del año: Alberto del Río

Ciudad de México

Este año, uno de los eventos más importantes del gremio luchístico contará con la presencia de Alberto del Río.

El Patrón regresa a AAA como parte de la cartelera estelar de Triplemanía XXVI, celebración que se llevará a cabo el próximo sábado 25 de agosto en la Arena Ciudad de México.

Emocionado por su regreso a esta empresa por primera vez desde 2015, cuando conquistó el Megacampeonato -título que quedó vacante cuando regresó a la WWE-, el gladiador está emocionado de unirse a esta celebración, cuyo rival aún es una incógnita, aunque se adelantó que será alguien de talla internacional.

"Triplemanía es la máxima celebración de la lucha libre mexicana, durante cinco años han estado haciendo bien las cosas y sobre todo marca mi regreso con la empresa de AAA", explicó para La Afición Alberto del Río.

"Siempre he estado en comunicación con ellos, he tenido una buena relación laboral con todas las empresas, con mis jefes, he dejado la puerta abierta y por ende hemos estado en contacto durante muchos años", añadió cuando se le preguntó sobre cómo se dio la decisión por su inclusión en esta cartelera.

"No habíamos podido hacerlo con anterioridad porque las exigencias de ellos no cuadraban con las mías, y las mías con ellos, pero este 2018 decidimos que íbamos a poner un poquito de nuestra parte para poder cerrar este negocio".

Y es que, a consideración del Patrón, este evento es el mejor de su tipo en los pancracios mexicanos, al creer que su éxito con los aficionados y las luchas presentadas es debido a que han logrado hacer bien las cosas con importantes alianzas y movimientos.

"Definitivamente es el evento de lucha libre del año, yo creo que AAA tiene cinco años que su celebración está completamente eclipsando la celebración de cualquier otra empresa.

Y qué me disculpen los dueños de otras empresas, que son amigos míos, yo solamente hablo como se dice en el argot popular, 'lo del César al César".

SIGUE EL APOYO A LOS NIÑOS MEXICANOS

Después del sismo de 7.1 del pasado 19 de septiembre, Alberto del Río fue uno de los atletas que más se involucró en el tema de ayudar a los damnificados, sobre todo a aquellos infantes que perdieron a sus familiares o bienes materiales.

Después de una serie de adversidades -como la cancelación en el Teatro Moliere y los problemas que tuvo incluso en pleno desarrollo de 'Lucha por ellos' en Tepito- la función benéfica pudo realizarse y muchos niños fueron beneficiados.

Pero la tarea del Patrón aún no ha terminado. "Seguimos trabajando, ya entregamos recursos hace dos meses, el próximo mes volvemos a entregar ese recurso para ese grupo de niños que fue canalizado a través del DIF para poderlos ayudar", aseguró el luchador y, aunque no quiso dar más detalles de lo que se seguirá realizando en su fundación, adelantó que los planes se darán a conocer el próximo mes.

"Seguimos trabajando y tenemos más eventos en puerta. No puedo adelantar nada, ya tenemos la idea de lo que vamos a estar haciendo para este 2018, pero hasta que no lo logremos cerrar no lo daremos a conocer".

Los problemas anteriormente mencionados llegaron a complicar los planes del gladiador para apoyar a los pequeños afectados, pero la ayuda de otras personalidades del gremio como Octagón, Cibernético y, tiempo después de la función, la boxeadora Jackie Nava, entre muchos otros, pudieron facilitar el apoyo para estos niños. Es la participación de estos deportistas lo que ha dejado muy feliz a Del Río, incluso dejando la puerta abierta a que más personas se unan a la causa.

"El ayudar, desgraciadamente en nuestro país es bien difícil, porque uno pensaría que porque quieres ayudar las puertas se te abren y es al revés; te las cierran, te ponen trabas", consideró. "Tenemos la puerta abierta para el que se quiera unir, que quiera venir a ayudarnos y ser parte de lo que estamos haciendo aunque sean otras fundaciones, pero que juntemos el dinero de ellos con el de nosotros y podamos hacer más cosas, son más que bienvenidos".