Un mexicano buscará ser el primer ciego en cruzar el Sahara

Ciudad de México

Rafael Jaime buscará ser el primer ciego en cruzar el Sahara, cuando participé en el Maratón de Sables, el próximo 9 de abril; para ello contará con el apoyo de Nahila Hernández, una atleta que ya ha competido en ultramaratones, quien será su guía a lo largo de esta travesía de 250 kilómetros.

El triatleta mexicano cuenta con cuatro años de experiencia como deportista de alto rendimiento, comenzó con "maratones, después triatleta de diversas distancias, los famosos Ironman; después me empezó a gustar correr, pero ultra distancia. Soy el único corredor de ultradistancia ciego en México, el único ultraman ciego en el mundo".

Jaime Jaramillo para poder cumplir con su sueño de terminar uno de las carreras más complicadas que existen, escogió a Nahila como que guía, alguien que ya cuenta con una gran trayectoria, que terminó en cuarto lugar el pasado mes de enero en correr siete maratones en siete días, y que desde hace años ya seguía en redes sociales por su experiencia en el "running", medio por el cual la contactó en el 2016.

"A Nahila yo la vengo siguiendo desde hace tiempo, desde que yo empecé en el running, a través de redes sociales, sabía de ella, incluso yo llegué a toparme con ella en el Maratón de la Ciudad de México en varias ocasiones y de ahí decidí hacer el famoso 'tuitazo' y en menos de 15 minutos me mandó un mensaje directo y me dijo platícame más, eso fue en febrero (2016), ella me dijo que sí en marzo y, en abril ya estábamos inscritos en el Maratón des Sables", comentó el triatleta.

A pesar de que ambos caminan hacia la misma dirección para lograr esta meta, ha sido complicado poder entrenar, pues Nahila radica en Santiago de Chile, mientras Rafa vive en Durango. Siendo hace unas semanas su último entrenamiento juntos en el Desierto de Atacama.







"Ha sido un poco atípica la preparación, porque él vive muy lejos de mí, en realidad hemos tenido que estar más en contacto a distancia, pero igual tuvimos la posibilidad de correr un par de veces juntos; hace dos semanas, en el Desierto de Atacama nos pusimos a entrenar y practicar, así que esperamos que todo salga bien", comentó Hernández San Juan, quien es una ultramaratonista cubana-mexicana más reconocidas en el ámbito internacional.

El reto para Rafa será complicado, pues no cuenta con experiencia en carreras de autosuficiencia, pero Nahila aseguró que "el único fin es que él termine, que se convierta en el primer ciego en el mundo que lo termina"; por ello, "sería irresponsable plantearnos nada que no fuera tratar de terminar y cuidarlo lo más posible para ayudarlo a superar todas las situaciones que va a presentar".

Además, la travesía de cruzar el Desierto del Sahara tendrá sus complicaciones, pues "la carrera solo nos abastece de agua al tiempo y es una carrera de autosuficiencia, por lo cual nosotros llevamos nuestra propia comida, nosotros la cargamos, obviamente no podemos llevar alimentos precederos y tratamos de ser lo más eficientes posibles; es decir, el menor peso que podamos ir cargando, porque no solo es correr los 250 kilómetros, sino cargando una mochila de 6 o 7 kilos, durante esos 6 días, nosotros solo vamos a cargar polvos, pues la principal fuente de energía va a ser la grasa de nuestro cuerpo", explicó el triatleta duranguense para La Afición.

En este camino por realizar esta hazaña, Rafa Jaime no sólo ha contado con el apoyo de Nahila, sino también con la de su entrenador "Jesús Rivera, quien se encarga de la parte de mi recuperación y del mantenimiento", pues ambos "han sido mi apoyo fundamental para las adaptaciones físicas, emocionales, psicológicas, muy específicas de lo que es un corredor ciego".

Por su parte, Nahila mencionó que le gustaría seguir trabajando con Rafa, ya que la química entre ellos es buena y él quiere dedicarse, de manera seria, a competir en los ultras.

"Es algo que hemos conversado, él tiene muchos sueños, muchas cosas que le gustaría hacer y yo le dije que primero corramos acá (Marruecos), veamos cómo trabajamos en equipo y de ahí seguir planeándolo", declaró la atleta mexicana.

"Yo espero vivir la experiencia en equipo, con una persona que tiene una capacidad distinta a la mía y en verdad lo único que espero es poner al primer ciego en el mundo en la meta", agregó.

Será el próximo 7 de abril que Nahila y Rafa se reúnan en París, para después viajar a Marruecos, en busca de realizar la hazaña de hacer que el primer ciego en el mundo logre cruzar el Desierto del Sahara.