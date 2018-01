Escaso trapío de los De la Mora

Ciudad de México

11ª Corrida de la Temporada Grande. Tarde fría y húmeda que atrajo muy poco público.

Se lidiaron seis toros,. Cinco de Don Fernando de la Mora, todos fueron pitados de salida, El quinto de Xajay, tuvo cara y las dificultades propias de un toro bravo. El sexto de Montecristo también con dificultades.

Juego del ganado. 1° Noble, suave y descastado.2° Descastado sin fuerza. 3° Sin trapío ni casta 4° Sin cara y poco celo 5° De Xajay, con trapío y transmisión. 6°Devuleto por falta de trapío 6° bis de Montecristo complicado.

Pitados todos los De la Mora. No nos explicamos cual es la tozudez en traer toros que no tiene plaza ni trapío y, de antemano, sabemos que serán pitados.

Abrió plaza el hidrocálido Juan Pablo Sánchez quien hizo una faena pulcra ante un toro tan noble como descastado. La faena no llegó a calentar al público ni calar a los tendidos, Mató de tres pinchazos y una estocada tendida. Se retiró en silencio. Con el cuarto se volvió a ver aseado y con calidad a la muleta. Falló con el estoque y perdió premio alguno. Antes de los dos pinchazos y un aviso mató de tres cuartos. Se retiró con la aceptación popular.

Ante el segundo, Arturo Saldivar nacido en Teocaltiche, y adoptado en Aguascalientes, recibió de rodillas a su descastado toro y muy poco pudo hacer ante el marrajo en turno. Esa línea tan delgada de casta que pisa el ganadero De la Mora, afloró y la faena se hizo aburrida y tediosa. El toro se la pasó en el piso. Mató como pudo y escuchó silencio. Ante el quinto, un toro de Xajay complicado que no pudo meterlo a la muleta pues, se le puso por delante. Mató de estocada y se retiró en silencio.

El Jerezano Ginés Marín tuvo que soportar las fuertes protestas del público al tolerar la falta de trapío, lidió un toro sin transmisión. No quedó por Ginés. Vimos un espectáculo deplorable de bostezo no digno de esta plaza. Cerró con pases por alto, no por todos reconocido. Mató de entera efectiva que fue suficiente. Saludó en el tercio. Ante su segundo, una vez que rechazaron al toro de De La Mora, salió un toro también muy complicado, vimos una desagradable escena no solo porque casi fue herido Ginés, sino también como el toro sacó a uno de sus acompañantes del burladero que al parecer lo hirió. Casi se le va vivo, pues a pesar que escuchó los tres avisos, el toro murió al sonar este último.

Extraño festejo que terminó en tragedia. Juan Pablo Sánchez, demuestra lo buen muletero que es; aunque lo mal que está con la tizona. Saldivar no vino de vena y Ginés Marín perdió la cabeza por las circunstancias que padeció al final de la lidia por las dificultades en el que cerró plaza.

El próximo domingo se celebrará el aniversario de la Plaza con un mano a mano de El Juli con Sergio Flores y toros de Teófilo Gómez