Torneo Nuevos Valores de Acuática Nelson Vargas por los jóvenes

LEÓN, Guanajuato

Del 18 al 20 de marzo se llevará a cabo el 24 Torneo Nuevos Valores de la Acuática Nelson Vargas en León, Guanajuato.

La competencia contará con la participación de mil 34 nadadores y 53 equipos de 14 estados diferentes, lo cual convierte a esta edición en la que mayor número de participantes se han registrado a lo largo de 24 años, donde calculan en total cerca de 16 mil nadadores.

Las categorías serán de 7 a 17 años, en las cuales "se ven los chamacos que serán los representantes de nuestro país", aseguró Nelson Vargas.

"Los mejores nadadores que ha tenido México empiezan desde temprana edad. El objetivo es muy claro, aquí están los mejores chamacos de todo el país".

Sobre lo que significa para la Acuática llevar a cabo por tercer año consecutivo la edición en León, Vargas declaró que "cuando a uno lo tratan bien regresa, por eso llevamos tres ediciones aquí y regresamos. Estamos muy contentos".

"Es muy difícil que un gobernante se dé cuenta que hay un evento de jóvenes que inician su carrera deportiva y el Gobernador sabe. Cuando el estado se preocupa por hacer las cosas bien, sale todo adelante. Por eso son cuarto lugar en lo que es la Olimpiada Nacional", continuó Vargas.

Nelson también aseguró que el éxito que ha tenido Guanajuato a nivel nacional se debe al gran apoyo que existe por parte del gobierno y porque hay gente que conoce de deporte, la cual está haciendo de manera correcta las cosas para apoyar el talento juvenil mexicano.

Isaac Piña, director de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato (CODE), aprovechó para pactar sobre llevar a cabo el siguiente año el curso en Guanajuato.

En cuanto a la natación profesional en nuestro país, el ex nadador señaló que es una tristeza ver que se encuentra estancada y que "soy parte de esa responsabilidad, soy parte porque tengo 17 sucursales, pero no soy el responsable al 100 por ciento porque lo que yo tengo son escuelas de natación, no tenemos la responsabilidad de tener profesionales. De los privados, creo que somos los únicos que buscamos el alto rendimiento.

"Mientras no exista una verdadera escuela nacional de entrenadores con catedráticos extranjeros, no podremos tener catedráticos nacionales en el área técnica, en el área de investigación de natación, porque si los tuviéramos, ya tendríamos nadadores de nivel internacional", concluyó Nelson Vargas.