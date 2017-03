Lista la eliminatoria mexicana para el Mundial WCPC

Las eliminatorias del Torneo Internacional WCPW quedaron definidas, arrojando los enfrentamientos de la fase regional a disputarse el 30 de abril en Inglaterra, en la que siete mexicanos buscarán ser el representante de la lucha libre nacional.

El lugar de Carístico será ocupado por Juventud Guerrera, quien enfrentará a Hijo de Dos Caras, por su parte Alberto el Patrón medirá fuerzas con Rey Mysterio y habrá un duelo de hermanos entre Penta Zero M y Rey Fénix; la ronda será complementada por el combate entre Drago y el Ligero, un gladiador inglés con personaje de lucha mexicana.

El 21 de marzo se realizará la eliminatoria de Inglaterra, el 23 de marzo la de Escocia y el 2 de julio la de Alemania, quedando por definir las fechas de Estados Unidos, Canadá, Japón y el Resto del Mundo.

Tickets for the Mexican qualifier, taking place in Coventry on April 30th, go on sale in 15 minutes! https://t.co/UzuXxTuYdjpic.twitter.com/SEeCWndFAo