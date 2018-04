Listo el Torneo A Go Go MX Golf Tour

Torreón, Coahuila

En el Club Campestre Torreón se dio ayer jueves la bienvenida a los jugadores que tomarán parte en el Torneo 'A Go Go MX Golf Tour', con el tradicional rompehielos y el torneo de Putt.

El sistema utilizado para calificación es Stroke Play (por golpes) individual a 5 hoyos, mientras que en la fase de octavos de final y hasta el título, en Match Play a 5 hoyos.

También se premiará al driver más largo del torneo, el cual se ubicará en el hoyo 16 y la bola deberá quedar dentro del fairway.



Fue un día de convivencia para disfrutar del campo de golf que, pese al viento que se sintió, no se interrumpieron las actividades y todos los asistentes se reportaron listos para jugar este viernes el torneo A go go.

Entrarán en acción los 144 golfistas, los cuales integraron sus equipos para competir y a la vez jugar un Hoyo con Causa, ya que todo lo recaudado se destinará a la Casa Hogar "Abrázame", por lo que es un motivo más para celebrar en este torneo.

Se jugará bajo el sistema A Go Go a 18 hoyos, en equipos de 4 jugadores que acumulen un mínimo de 56 de hándicap.

Deben presentarse a jugar quienes se registraron, pues aquellos grupos que no cumplan con el hándicap establecido, podrán jugar pero estarán descalificados de la competencia, así que deben estar atentos a ese detalle.

En el foursome, solo podrá participar uno con hándicap de 0-7, mientras que el máximo permitido será de 32.

La salida será el viernes a las 13:00 horas por escopetazo, quienes tengan de 0 a 7 de hándicap partirán de las marcas azules, de 8 a 32 de las blancas, mientras que los Sénior de donde se generó su hándicap.

Las Damas saldrán de rojas. Al cierre se premiará con trofeos esculturales a los tres primeros lugares, en caso de requerir desempate se recurrirá a las tarjetas, empezando por la ventaja uno del campo en ascendencia.

Hay atractivos premios O'yes destinados a las tres mejores marcas en los hoyos 4, 7 y 15, así como al Hole in One en el hoyo 4, donde estará en disputa un automóvil, mientras que en el 15 será un carrito de golf.