Skater con piernas amputadas impresiona a Tony Hawk

El brasileño de 18 años, Felipe Nunes nació en Curitiba, Brasil y a los seis años de edad le amputaron las piernas debido a un accidente de tren que sufrió.

Teniendo tan poca edad, andar en silla de ruedas parecía poco agradable. Por ello, Nunes decidió usar como medio de transporte una patineta, la cual le resultaba más práctica y divertida.

Poco a poco Nunes fue aprendiendo varios trucos de skate y así comenzaron a conocerlo, incluso acaparó la mirada de Tony Hawk, considerado por muchos como el mejor skater del mundo.

Sin embargo, Felipe quería seguir llegando lejos y deseaba participar en el Tampa AM 2017, un torneo mundial para skaters amateurs. Debido al gran gasto que esto implicaba, Nunes pidió apoyo a través de un crowdfunding, que es una especie de financiación colectiva.

Al conocer su historia, Tony Hawk no dudó y decidió pagarle el viaje a Florida para que pudiera competir en la competencia.

This skateboarder whose legs were amputated when he was six has impressed many people, including the legend @tonyhawk (h/t felipenunesskate/Instagram) 💯 pic.twitter.com/6vfTfIlY2F