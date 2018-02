Esta noche presentarán las mascotas de Tokio 2020

Este miércoles 28 de febrero se dará a conocer las mascotas ganadoras para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020.

El Comité Organizador de los juegos cerró la votación entre 6.5 millones de participantes de todas las escuelas primarias de Japón y tres duplas quedaron como finalistas para representar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos cada una.

Save the date – we will announce the winning mascots tomorrow on Wednesday, 28 February! #2020Mascotpic.twitter.com/zKv2FPxsNl