Arranca tercera Copa Taekwondo Multimedios

Torreón, Coahuila

Las mejores escuelas de taekwondo de la Comarca Lagunera y ciudades vecinas, tomarán parte este sábado en la tercera Copa Taekwondo Multimedios en el Auditorio Municipal.

Se trata de una competencia de combate y formas, tanto individual como en equipos, dirigida a taekwondoínes de todas las categorías, sin importar edades, donde además de la convivencia los participantes podrán medirse a contendientes de otras entidades del país para conocer sus alcances.

Se abrirá con las formas, donde participan cintas de todos los grados, en las categorías Baby Tae (4 y 5 años), Infantil (6 a 13 años), Juvenil (14 a 17 años) y Adultos (18 años y mayores). Las gráficas serán a partir de las 9:00 horas.

Habrá premiación en efectivo y medallas alusivas al torneo, además de la rifa instantánea de regalos, que es un incentivo adicional para todos los participantes.



En combate libre se cuenta con las mismas categorías, distribuidos en ligeros, medianos y pesados, con gráficas de cuatro participantes.

La competencia que ha causado bastante expectación es la de TK5, que es por equipos, en categorías Infantil (hasta 12 años), Juvenil (13 a 17 años) y Adultos (18 años y mayores).

Como se recordará, en la primera edición hubo equipos integrados por ex competidoras, quienes le dieron un plus a la justa, como lo fue Bárbara Segura, ex seleccionada nacional, Victoria Ávila, entre otras destacadas en esta disciplina.

La modalidad de Campeón de Campeones es para juveniles y adultos, cuyas gráficas se elaborarán con el total de participantes, cuyos combates son a eliminación directa. Las gráficas arrancarán a las 14:00 horas.

Este es un torneo avalado por la Federación Mexicana de Taekwondo, por lo que aplica el reglamento vigente de la WTF. También se otorgarán puntos para el ranking estatal.

El sistema de competencia es a dos round de minuto y medio por 30 segundos de descanso.



Durango, Saltillo, Monterrey, Chihuahua y Zacateas, estarán representados, además de las diferentes escuelas de la Comarca Lagunera, como Moo Duk Kwan, que está bastante fuerte y va con un importante número de competidores.