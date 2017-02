Temping One se impuso con el mejor tiempo

Ciudad de México

Trece ejemplares Cuarto de Milla de tres años y mayores se presentaron a su compromiso de hoy en la recta del Hipódromo de Las Américas para jugar una bolsa de 41 mil 200 pesos, y un lugar de los diez disponibles en la final pactada a 350 yardas de distancia (320.04 metros) del VIII AQHA Maiden Challenge, evento del próximo domingo 5 de marzo con un botín de 500 mil pesos para los ganadores.

La pupila de Pedro Ríos Torres de tres años de edad criada en E. U. por Luis Miguel Albores fue la más rápida de la tanda, en el segundo heat en la sexta carrera del programa, su registro de 17.406 segundos para las 350 yardas sobre arena seca la ponen como favorita para la final. Para alazana montada por Moisés González, hija de Tempting Dash (First Down Dash) en One Slick Jessie (Mr. Jess Perry) esta carrera representó su primer triunfo en Las Américas.

Moisés González fustigó a los dos más rápidos.

En el primer heat, quinto turno de la cartelera de este domingo, Moisés González a lomos de Jess Tellim propiedad de Cuadra La Purísima del Pasaje colocó el segundo mejor tiempo de la eliminatoria; 17.525 segundos.