Arturo Gilio Jr. hará su debut como novillero en España

Torreón, Coahuila

El becerrista lagunero, Arturo Gilio Jr., regresará a España la próxima semana para seguir allá su preparación con miras a debutar como novillero sin caballos en el mes de febrero.

"Me gusta lo que hizo mi padre, los he visto muchas veces para evolucionar y crecer, pero yo voy a escribir mi propia historia. Me gustaría ser y superarlo, quiero ser yo mismo".



Gilio Quintero regresó para pasar las fiestas decembrinas con su familia en Torreón, luego de una estancia de 6 meses en España, donde tentó, vio de frente al toro y está puliendo sus cualidades.

Se espera que gran parte de este 2017, Gilio esté en España. Para tal efecto, en días pasados entrenó de salón en el ruedo del Coliseo Centenario de Torreón, sede de la Academia de Arte Taurino que dirige Rafael Cortés Montalvo y donde mostró que tiene avances en su formación.

Él es becerrista, pero en febrero debutará de novillero sin caballos y de acuerdo a la evolución, será novillero con caballos y luego matador de toros.

"Regreso a España el 16 de enero a debutar sin caballos, espero torear también en Francia. Espero un 2017 mucho mejor que el año que recién terminó".

"Quiero mejorar como torero y como persona, evolucionar, trataré de seguir avanzando", manifestó el joven espada.

Aprender en España, es una cosa muy distinta a México. "Allá es otra cosa, desde la preparación física y psicológica, además que el toro tiene otro volumen que el de México".

"Tuve la oportunidad de torear 3 o 4 festivales en diferentes ganaderías con novillos en el campo y entrenando todos los días", señaló.

El sacrificio vale la pena aunque este separado de su familia y explicó, "El toro de allá es más grande se mueve más, tiene más motor, pero dura menos, te puede aguantar 30 o 50 pases y acá hasta 80".

"Pero a la hora de salir te impacta más por el volumen que tiene. El estar allá me dejará mejor preparado y conocer el tipo de encaste para hacer las faenas", dijo Gilio Jr.

Dejó en claro que acude a esta concentración a España, que podría ser de uno o más años, para alcanzar sus sueños de ser matador de toros, pero no sólo eso, sino una figura del toreo.

Es por eso que aclaró que en esta decisión, su señor padre Arturo Gilio Hamdam, una de las últimas figuras del toreo local y nacional, no tuvo nada que ver con su determinación suya.

"Mucha gente piensa que mi padre tuvo que ver en esta decisión, pero nadie te puede obligar a ponerte delante de un toro. No es que te obliguen, no es sencillo, esto es lo que me gusta hacer", aclaró.

"Me gusta lo que hizo mi padre, los he visto muchas veces para evolucionar y crecer, pero yo voy a escribir mi propia historia. Me gustaría ser y superarlo, quiero ser yo mismo, crear mi propio estilo, pero no puedo negar que me gusta mucho Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey, Julián López y Enrique Ponce", aseveró.

JFR