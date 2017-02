Tamara Vega, en recuperación

Ciudad de México

En este año, el primer objetivo de la pentatleta Tamara Vega es recuperarse de una lesión en el hombro para entrenar al 100 por ciento y así comenzar el ciclo olímpico con las Copas del Mundo y el Campeonato Mundial.

"Este año se empieza desde cero con los circuitos de Copa del Mundo y el Campeonato Mundial en Egipto, y aún estoy a la espera de qué competencia voy a estar ya que vengo saliendo de una lesión en el codo, entonces espero que por dos o tres meses ya este al 100 por ciento entrenando", mencionó Vega.

Tamara logró el sitio 11 en los pasados Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, lo cual mejoró lo hecho en Londres 2012 donde obtuvo el sitio 36. Ese resultado en la justa brasileña le da mayor motivación a la deportista para ir en busca de un mejor resultado en otra justa olímpica.

"Me dejó un buen sabor de boca y tuve experiencias muy bonitas, fue un lugar que me gustó mucho pero no estoy satisfecha, así que quiero un lugar mejor. Estos Juegos Olímpicos me sirvieron para así llegar en las mejores condiciones en los siguientes. Tengo 23 años y es un deporte muy longevo, puedo aventarme otro ciclo fácilmente, incluso si quisiera y pudiera hasta otro más", dijo Vega.