México sí irá al Abierto de TKD en EU

Francisco González Pinedo, presidente de la Federación Mexicana de Taekwondo, lamentó que por cuestiones administrativas, México no acuda con equipo completo al Abierto de Estados Unidos.

Sin embargo, aseguró que se hará un esfuerzo para apoyar a tantos atletas como sea posible, para que tengan la oportunidad de sumar puntos en el ranking mundial.

"Cerramos un año 2016 con muchos logros, con María del Rosario, medallista en Río de Janeiro, con Carlos Navarro, que se colocó en el primer lugar del ranking, eso para nosotros nos lleva a seguir trabajando, impulsar más a nuestros atletas".

"Este año lo arrancamos con el USA Open en Las Vegas, Nevada, el miércoles decidí que nuestra Selección Nacional no participe, ya que no salió a tiempo el recurso que nos da la Conade, pero eso no impide que algunos muchachos, a través de sus Estados puedan competir en esta justa que otorga 20 puntos para el ranking mundial", dijo.

Indicó que es importante asistir a dicha competencia, ya que se aplicará el nuevo reglamento que estará vigente en todos estos años con miras a Tokio 2020.

APOYO A LOS LAGUNEROS

González Pinedo comentó que en lo que comprende a la Comarca Lagunera de Coahuila y Durango, el Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Taekwondo, con la aprobación de todos los presidentes de las asociaciones estatales, acordó ya no reconocer a la Asociación de Taekwondo de La Laguna, por faltas administrativas que se tuvieron.

Tales faltas fueron el no presentar informes financieros, informes de asambleas, número de escuelas a liadas, cuestiones que de alguna manera es importante para la FMTKD que las asociaciones cumplan cabalmente con la cuestión jurídica y normativa.

"Si la Federación lo hace ellos también lo deben hacer, es una obligación de los Estados", apuntó.

El dirigente indicó que ha enviado un comunicado a cada profesor de escuela a liado a La Laguna explicando y a rmando que se les respetaba su lugar, siempre y cuando pudieran participar por el estado que les corresponda, quiere decir que las escuelas de Gómez Palacio y Lerdo deben participar representando a Durango, mientras que Torreón, Francisco I. Madero, Matamoros y demás, lo deben hacer por Coahuila.

"Cuando se determinó esto el año pasado, nosotros como Federación cobijamos a los atletas, como La Laguna fue antes del Selectivo de Cadetes en Guadalajara, se les permitió participar, pero cobijados por la Federación".

"Una de las cosas que tiene la Federación es proteger a los atletas, no se les puede cortar su participación, lógicamente deben cumplir con los requisitos de elegibilidad, es decir, que tengan registro nacional de cinta negra actualizado, que estén en una institución reconocida por la Federación, que estén afiliados en el Registro único de la Federación, lo cual les abre las puertas", acotó.

"Me han llegado algunos comunicados de padres de familia y les hemos informado que esto no afecta nada al atleta, que estén tranquilos", añadió

APOYO AL PARATAEKWONDO

Francisco González dijo que se está haciendo una labor importante en la FMTKD, pues ya no se enfocan todos los esfuerzos al alto rendimiento, también se abarcan otras áreas, ahora se apoya más al parataekwondo, gente que tiene cabida en cualquier escuela de taekwondo.

Aseguró que no les van a cobrar, "los vamos a meter directamente a una preselección nacional, llámese blanca, verde, amarilla, verde azul, máxime si son cintas rojas y negras, porque ellos pudieran representar a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020".

"También beneficiamos a gente de escasos recursos que practica el taekwondo a través de un programa llamado SEDEM".

"En mi tierra vamos con todo el apoyo, sabiendo que vengo de una colonia de escasos recursos, eso me motiva a apoyar a estos jóvenes".

Por otro lado, informó que las afiliaciones a la Federación arrancaron en enero y terminan en marzo.

"Quienes se afilien hasta el 28 de febrero se beneficiarán con el reembolso de gastos médicos, también bajamos el costo del RUF de 300 a 270 pesos, eso se acordó en el pasado Congreso".

"En marzo se darán a conocer los escudos que no tienen afiliación a la Federación Mexicana", apuntó.

