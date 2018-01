El surf y el cine se juntan en la Ciudad de México

Ciudad de México

El surf y el séptimo arte se unen en una mezcla única y muy prometedora. Con el fin de reunir a realizadores, deportistas y la comunidad del surf en México, se realizará la segunda edición del Surf Film Festival MX, un evento que propone largometrajes que capturan los mejores momentos de esta disciplina, sus experiencias y su relación con el medio ambiente.

Este festival supondrá un auténtico homenaje al océano, el surf y el singular estilo de vida que involucra a ambos, con proyecciones que han sido premiados en Nueva York, Madrid, San Diego, Londres y Sídney.

Algunos de los títulos que formarán parte de la cartelera son Proximity, Fishpeople, Under an Artic sky, Given, One shot, Disparch from Mexico, Viejo Perro y Más Afuera, así como videos producidos por Higher Latitude Films, Heiko Bothe, Michele Lorusso y Radical Homies.





Además, el Surf Film Festival MX también albergará exposiciones de fotografía, gastronomía local, barra de bebidas, así como conferencias, convivencia con atletas e invitados especiales y conciertos.

Para todos los interesados, el festival se llevará a cabo el próximo sábado 20 de enero de 13:00 a 23:00 horas en el Huerto Roma Verde de la Ciudad de México, así como una primera edición en Guadalajara el próximo sábado 27 de enero en el Motion Boulder de Zapopan.