Sueca gana el primer oro de Pyeongchang 2018

Pyeongchang, Corea

La sueca Charlotte Kalla conquistó hoy la primera de las 102 medallas de oro que se repartirán en los Juegos Olímpicos de invierno de Pyeongchang 2018, al imponerse en la prueba de esquí de fondo de skiathlon 15 kilómetros.

La plata fue para la noruega Marit Bjöergen y el bronce para la finlandesa Krista Parmakoski.

Kalla, de 30 años, sumó así su tercer título olímpico con una ventaja de 7,8 segundos sobre Björgen, que busca en Pyeongchang convertirse en la persona más exitosa de la historia de los Juegos de invierno.

La derrota en el skiathlon, una prueba que enlaza 7,5 kilómetros en estilo clásico con 7,5 en estilo libre, le impidió lograr el séptimo oro de su carrera, pero se convirtió en la mujer más laureada de los Juegos invernales con 11 medallas, rompiendo el empate que tenía con la rusa Raisa Smetanina y la italiana Stefania Belmondo.

Con una cosecha de seis oros, cuatro platas y un bronce, la noruega de 37 años busca el Olimpo absoluto superando a sus compatriotas Ole Einar Björndalen (8-4-1) y Björn Daehlie (8-4-0).

Björgen parecía tener el control de la situación en la primera mitad de la carrera, en la que buscaba su tercer triunfo consecutivo. Pero Kalla hizo el movimiento decisivo en la segunda parte, en estilo libre, atacando en la primera de las tres subidas del circuito.

La sueca aguantó entonces la ventaja para imponerse con un tiempo de 40:44,9 minutos en una soleada tarde en el centro de esquí de Alpensia, donde cruzó la meta elevando su puño al aire y vengando su derrota ante Björgen hace cuatro años.

"Significa mucho para mí", dijo. "Estaba bastante nerviosa hoy. Los Juegos son algo en lo que me he enfocado durante mucho, mucho tiempo. Me he sentido bien toda la temporada, pero sabía que todas llegan en forma a los Juegos", añadió.

"Sentí mucha felicidad, pero también alivio", confesó tras la victoria. "Me había dicho que si me sentía fuerte atacaría en la última vuelta y no esperaría hasta el final. Hice mi camino y me concentré siempre en lo que tenía delante. Nunca miré hacia atrás. Solo pensaba en seguir apretando".

La sueca llegó a meta con 7,8 segundos de ventaja sobre Björgen, mientras que Parmakoski necesitó otros 2,3 segundos para completar los 15 kilómetros y colgarse el bronce.

Jessica Diggins terminó en quinto lugar y se quedó cerca de lograr la primera medalla olímpica en esquí de fondo para una mujer estadounidense.

Kalla, que también tiene tres platas, sumó su tercer oro a los que logró en 2010 en 10 kilómetros y en el relevo de 2014.