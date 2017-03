Presidente de gimnasia en EU renuncia tras escándalo sexual

El presidente de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos, Steve Penny, renunció al cargo tras un escándalo sexual en el que los acusadores dicen que fue lento para notificar a las autoridades sobre las acusaciones.

Penny renunció luego de las repercusiones de los más de 70 casos de mujeres que denunciaron que un antiguo médico del equipo nacional abusó sexualmente de ellas durante sesiones de entrenamiento.

