Muere campeón olímpico Stephen Wooldridge

El ciclista Stephen Wooldridge, campeón olímpico de persecución por equipos con Australia en los Juegos de Atenas 2004, murió repentinamente a los 39 años, anunció el Comité Olímpico de su país sin dar más detalles.

VALE Stephen Wooldridge. The Australian Olympic family is saddened to hear of the passing of a cycling great.https://t.co/kORMOSm6kupic.twitter.com/ZzJPU9lTca