Digno representante

CIUDAD DE MÉXICO

A los 15 años de edad, el atleta hoy conocido a nivel mundial como ‘Sin Cara’ inició su carrera dentro de la lucha libre. Nació en El Paso, Texas, pero creció en Ciudad Juárez, Chihuahua y hoy es uno de los mexicanos que forman parte de la empresa más grande de lucha, la WWE.

“La pasión por la lucha libre viene de mi abuelo. Él no la practicó, pero la amaba. Nos llevaba los jueves y domingos al Auditorio de Ciudad Juárez y me llamó mucho la atención desde que tengo uso de razón. A mis maestras siempre les decía que de grande quería ser luchador”. Para poder cumplir su meta, comenzó a practicar lucha grecorromana olímpica en la preparatoria y así poder obtener las bases que lo llevarían a convertirse en profesional.

En Abril, cumplirá siete años de formar parte de la WWE: “Me siento muy orgulloso y feliz, a veces no te das cuenta de lo que significa lo que haces o hasta donde llega, pero poco a poco me he dado cuenta por medio de mis redes sociales de que a la gente le gusta mucho mi trabajo dentro de la lucha y fuera de ella. Es muy importante que las personas se den cuenta de que los latinos somos personas inteligentes y que podemos llegar hasta donde nunca nos hemos imaginado”, explicó.

Han sido ya varios los mexicanos que han pasado por la empresa, y ‘Sin Cara’ considera que éstos aportaron una parte importante para el desarrollo de la misma. “En la lucha libre americana se dieron cuenta que necesitaban grandes talentos de México, por ejemplo: Chris Jericho y otros luchadores de Estados Unidos que trabajaron en la WWE, vinieron al país para empezar su carrera, foguearse y aprender de los mexicanos. Con eso te das cuenta de que la lucha mexicana siempre ha sido parte importante a nivel mundial”. Shinsuke Nakamura y A.J. Styles son algunos de los nombres que figuran actualmente en la compañía y que comenzaron sus carreras en promotoras mexicanas.

“La lucha ha sido lo mío desde niño, pero he practicado jiu jitsu y artes marciales mixtas. Tengo amigos que lo entrenan y de repente me buscan para ver si les ayudo en el sparring”, relató. Es compañero y amigo Alberto del Río, quien funge como presidente de la promotora de MMA Combate Américas. “’El Patrón' me preguntó si no me interesaría pelear ahí, pero nunca lo he pensado. A veces entreno MMA como hobby, para salir un poco de la rutina y tener mejor condición física”.

Brock Lesnar es uno de los peleadores de la WWE que se han adentrado en las artes marciales mixtas, pues llegó al UFC y se convirtió en campeón del peso completo de la promotora: “Brock empezó en la lucha libre y después incursionó en MMA, creo que fue algo importante para los luchadores porque mucha gente pensó que iba a ser un circo y nada más, pero tuvo éxito”, agregó.

Recientemente, la ex monarca del peso gallo del UFC Ronda Rousey llegó a la empresa lucha libre, sobre lo cual ‘Sin Cara’ dijo: “No conozco a Ronda personalmente, pero le deseo lo mejor si su llegada es para el bien de la lucha libre y de la empresa. Cuando vienes de otro deporte, se ve muy fácil y la gente cree que sólo son ‘maromas’, pero no se da cuenta de la magnitud o de lo que realmente significa ser luchador profesional. Estamos para apoyarla en lo que deseé hacer”.

Al crecer en la frontera, tuvo la oportunidad de probar varias actividades, pero la lucha libre siempre ha sido su favorita. Practicó muchos deportes, entre ellos el beisbol, basquetbol, fútbol americano y soccer. De este último, se declara fiel seguidor de las Águilas del América.

Desde muy pequeño, cuenta que veía los partidos de las Cobras de Ciudad Juárez en contra del equipo azulcrema, que abarrotaba el estadio con cada visita y eso le llamaba la atención: “ahora tengo amistad con varios jugadores y con el director técnico, me siento contento de poder ser parte del equipo y de irle al súper líder. Están jugando muy bien, los refuerzos que trajeron no fueron muchos, pero dejaron la base del equipo y creo que eso es muy importante para darle continuidad a lo que estaban haciendo”, finalizó.