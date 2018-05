Hace falta empujar el talento en la lucha libre: ‘Sin Cara’

Ciudad de México

Durante una convivencia con aficionados, el luchador mexicano 'Sin Cara' declaró que hace falta apoyar a los jóvenes para hacer crecer este deporte en México.

"Hace falta empujar un poquito más el talento y ayudar a esos jóvenes que tiene todo para sobre salir para que este deporte vuelva a tener esa luz que tuvo antes. Que la gente se aplique, que siga adelante", mencionó para La Afición.

Así mismo, nos contó que el talento mexicano es capaz de cruzar fronteras, pues él migró a la lucha libre de Estados Unidos para lo que tuvo que aprender bien el idioma inglés y ahora forma parte de la WWE.

"La ventaja que tuve ante otros compañeros es que yo crecí en la frontera, tuve la fortuna de aprender el idioma inglés, para trabajar en Estados Unidos en necesario el inglés", señaló.

Ante esto, 'Sin Cara' asegura que no tuvo que pasar 'malos tragos' dentro de la lucha libre estadunidense porque siempre se ha llevado bien con la gente.

"Creo que en mi caso tuve la fortuna de que siempre me he llevado bien con la gente, la gente siempre me ha tratado bien. A veces la gente me ve en la calle con mis tatuajes y como que se espantan pero creo que cuando eres apasionado de algo te adaptas rápido", declaró.

No obstante, 'Sin Cara' cuenta que no fue sencillo el paso al deporte extranjero, pues los estilos son diferentes y tuvo que adaptarse a ellos "sin perder mi esencia".

"Es estilo es diferente pero la lucha libre es universal, si tú eres un buen luchador te vas a adaptar a cualquier estilo. Obviamente los físicos están impresionantes allá, yo aquí en México soy uno de los más grandes pero en Estados Unidos no. Tuve que adaptarme a eso pero sin perder mi esencia", afirmó.

De igual forma, declaró que "siempre me siento orgulloso de mis raíces mexicanas", porque en cualquier lugar donde vean una máscara la gente sabe que se trata de algún mexicano.

"Siempre que ven a 'Sin Cara' la gente sabe que vamos a dar todo en el ring, me siento muy contento de poder demostrarle mi talento a la gente porque yo lucho para la gente. La lucha libre es parte de la cultura mexicana, en Estados Unidos no. La gente ve una máscara y dicen 'es mexicano'", sentenció.

Por ello, 'Sin Cara' considera que es importante la participación de los mexicanos en el extranjero para demostrarle tu talento a la gente.

"Es lo padre en WWE, tú te das cuenta que hay jóvenes de diferentes lugares y es importante demostrarle a la gente que no importa de dónde vienes ni lo que hayas hecho antes".

Finalmente, declaró que los cambios de nombre por los que tuvo que pasar a lo largo de su carrera tanto en México como en Estados Unidos no le afectaron profesional o personalmente, sino al contrario.

"Yo siempre he sido la misma persona, muy agradecida que me he dado cuenta que lo que Dios me ha dado ha sido por causa de él. Me doy cuenta que la gente tiene sus comentarios pero eso se respeta, es no me ha afectado personalmente, al contrario, eso me ha forjado para ser lo que soy", finalizó.