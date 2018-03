Sharma mantiene el liderato del World Golf Championship

Ciudad de México

El indio Shubhankar Sharma está imparable. El golfista mantuvo el primer lugar en la tercera ronda del World Golf Championship, el cual se realiza en el Club de Golf Chapultepec, después de terminar la jornada con 69 golpes, para un total de 200 y 13 bajo par.

La ronda culminó con cinco segundos lugares, el inglés Tyrrel Hatton después de terminar con 64 golpes la ronda, y así tener ahora un total de 202 y 11 bajo par; el estadunidense Phil Mickelson después de terminar la ronda con 65 golpes y un total de 202, y con un 11 bajo par.

Mientras que los españoles Rafael Cabrera y Sergio García mantienen la lucha por el título, ya que ambos también ocupan el segundo peldaño, donde ambos tienen un total de 202 golpes y 11 bajo par.

"Mañana puede ser un bonito día para el espectador y esperemos que pueda jugar muy bien y la posibilidad de ganar en México. Si Sharma sigue jugando como hasta ahora es posible que se lleve el trofeo pero si juega un poquito peor y nosotros muy bien ya veremos qué ocurre, y hay que intentar hacer lo mejor posible", dijo García.

El mexicano Abraham Ancer ya no pudo recuperarse de la mala jornada que tuvo ayer y sólo lucha por quedarse a media tabla del torneo. Ahora concluyó en el sitio 55 con 71 goles y para un total de 218 +5 par.

"Jugué un poco más agresivo pero siento que no he concretado cuando he necesitado hacer un birdie y hacerlo mañana sería un buen resultado"; mencionó Ancer.

Mañana concluirá el torneo y Sharma tendrá ocho golfistas que le estarán pisando los talones, entre ellos, el campeón defensor Dustin Johnson.