Sharma llegó para sorprender en el World Golf Championship

Ciudad de México

El indio Shubhankar Sharma, quien cuenta con tan solo 21 años de edad, está impresionando al mundo del golf en World Golf Championship de México. Para Sharma este certamen, el cual se realiza en el Club de Golf Chapultepec, es hasta ahora el evento más importante desde que comenzó a los 16 años de edad su carrera como golfista.

Sharma está colocado en el ranking 75 del mundo y se ganó el derecho de competir en el certamen mexicano después de ganar dos eventos en el Tour de Europa: el Abierto de Jo-Burg en diciembre y en el Abierto de Malasia el mes pasado, los cuales también lo impulsaron a meterse dentro del top 100.

"Para ser honesto, en realidad estoy relajado a pesar que este es un evento tan grande, diría que esto me está quitando algo de presión, jugando bien en este curso. Y me probé a mí mismo que puedo jugar a gran nivel, así que haré las mismas cosas que he estado haciendo en los últimos meses", declaró Sharma.

Ahora Sharma buscará mantener ese nivel de juego en el torneo para mantenerse y culminar entre los primeros lugares del certamen, lo cual le daría un mayor impulso en su carrera deportiva.

"Realmente no me presioné mucho antes de venir aquí. Esperaba jugar bien, estaba jugando bien esta temporada, y estoy muy feliz de estar jugando a un nivel tan alto y jugando con todos estos grandes jugadores. Por lo tanto, trato de divertirme lo más posible, y esta es la mejor posición en la que podría haber estado. Definitivamente, me he demostrado a mí mismo que pertenezco aquí, y que puedo jugar con los grandes", indicó Shubhankar.

En la tercera jornada del World Golf Championship, el indio saldrá el sábado en el grupo de líderes con el estadunidense Xander Schauffele y el español Rafa Cabrera.