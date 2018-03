Sharma es el nuevo líder del World Golf Championship

Ciudad de México

En la segunda ronda del World Golf Championship que se realiza en el Club Deportivo Chapultepec se dieron cambios en el liderato luego de que el indio Shubhankar Sharma es quien ahora domina el certamen con 131 golpes y 11 bajo par.

El juego de ayer del indio incluyó tres birdies de cierre, para una segunda ronda de 66 golpes y así obtener una ventaja de dos golpes a mitad de camino en su primera aparición en este certamen.

"Estoy muy contento con la forma en que jugué. Estaba muy nervioso por la mañana, pero muy contento con la forma en que terminé esta jornada", dijo Shubhankar.

Mientras que el estadunidense Xander Schauffele firmó una tarjeta con 133 golpes y 9 bajo par, para ubicarse en el segundo sitio del certamen.

"Creo que mi juego se destacó en diferentes direcciones. Ayer sentí que tenía el control de mi pelota mucho mejor, y hoy sentí que no tenía mucho control, pero lo hice muy bien. Jugué bien los dos días, y traté de hacer muchos bogeys hoy, pero de alguna manera escapé de esos pares", dijo el golfista americano

.

En tanto, el español Rafael Cabrera también ocupa esa posición con 133 y 9 bajo par, y así se mantiene dentro de los primeros sitios.

"Me sentí bien en esta ronda, he estado jugando muy bien al golf y haciendo algunos putts también. No soy líder, pero estoy a la altura, así que en una posición excelente para el fin de semana", señaló Cabrera.

Mientras que el líder de la primera ronda, el sudafricano, Louis Oosthuizen, se fue al quinto lugar tras realizar este día 65 golpes, y así acumular en total 135 y con nueve bajo par.

En tanto, el campeón defensor, el estadunidense Dustin Jhonson, recuperó terreno en el certamen luego de colocarse en el quinto sitio, junto con otros seis jugadores, luego de firmar su tarjeta de hoy con 66 golpes y así totalizar hasta ahora 135 y con siete bajo par.

Mientras que el mexicano Abraham Ancer ahora tuvo una mala jornada luego de realizar 76 golpes en esta jornada y así acumular 147 y con +5, y con ello el golfista nacional consideró que fue una mala ronda ya que ahora lo posicione en el sitio 56.

"Fue una ronda que duele, la verdad cuando empecé la jornada no se dieron las cosas, pero aún queda la mitad del torneo, entonces seguiré enfocado y logrado dos buenas rondas pueden meterme a tener un torneo todavía bueno", declaró Ancer.

Su peor momento de este día fue en el hoyo siete después de haber pegado su bola en el árbol e irse al agua, pero pudo culminar con el bogey.

"Simplemente no estuve ejecutando los tiros en el momento que los necesitaba y tampoco metí los puts cuando debí haberlos metido, entonces el juego fue flojo, obviamente nunca me di por vencido, y ahora no se dieron las cosas, pero debo seguir pensando positivo. No debo cambiar mi estrategia y mañana deberé meter los puts", mencionó el golfista mexicano.