El hombre tras la botarga del Dr. Simi que echaron del Maratón

Ciudad de México

Sergio Jiménez Cancino es el nombre del corredor detrás de la botarga del Doctor Simi que, en la pasada edición del Maratón de la Ciudad de México, levantó aplausos y polémica por parte del público al no permitírsele terminar la carrera con el pesado disfraz justo a unos metros de la meta en el Estadio Olímpico de CU.

Pero Sergio es mucho más que el animador que todos piensan, pues el originario de San Juan Ixcaquixtla, Puebla, se desempeña como profesor y es un reconocido fondista de 51 años de edad.

Su trayectoria como 'runner' de élite atesora grandes experiencias a nivel nacional e internacional, destacando la medalla de oro conquistada en los Juegos Centroamericano y del Caribe 2015 así como su preselección a los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

Sus gusto por correr no llegó como una primera opción, pues desde pequeño mostró afecto a otras disciplinas, aunque todos los caminos estaban destinados a formar a un gran atleta.

"Como cualquier chamaco que está ansioso se comerse al mundo, quise hacer básquetbol, voleibol, béisbol, pero en nada la hacía, en el atletismo tampoco, pero al ser los otros deportes de conjunto no me acoplaba", relató a Edgar González en una entrevista para Milenio.

Su primer roce con los tenis y el asfalto fue en su natal Puebla, precisamente en Ixcaquixtla, donde fue seducido por la tradicional carrera del 16 de septiembre, la cual le llenó el ojo y le clavó una espina que termino por convertirlo en lo que hoy es.

"En mi pueblo cada año hacen la carrera del 16 de septiembre, en una ocasión pensé que ahí la podía hacer, de inicio tampoco la hice, pero me entró esa sensación de que podía entrenar, que lo podía lograr", compartió en dicha charla.

El egresado de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Puebla, participó en el Campeonato Mundial Universitario de Inglaterra en 1991, con 25 años vivió una de sus mayores decepciones y alegarías al pelear con las autoridades deportivas de antaño y lograr un séptimo puesto en la justa internacional.

"Fue en Sheffield en Inglaterra, di la marca en el Maratón de Los Ángeles, metí mis papeles y resulta que no salí seleccionado, era cuando costaba trabajo ganarse su lugar y no iban los que se lo ganaban, sino los que querían. Me lo gané, no me lo dieron, agarré mis papeles, me fui directamente hasta Inglaterra, busqué mi oportunidad, ahí frente a los federativos, no los mexicanos, sino a nivel internacional, quince minutos antes de la prueba me dieron mi número con el que participé. Ese fue mi mayor logro, efectivamente tuve un logro deportivo con el séptimo lugar a nivel mundial", comentó.

CERCA DE JUEGOS OLÍMPICOS

El 'Doctor Simi' de las carreras tuvo en sus pies la oportunidad de foguearse con maestros de esta disciplina como el maratonista Germán Silva, con quien estuvo preseleccionado para los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

"El tiempo que pedía el Comité Olímpico era bastante cómodo porque calificaban muchos, fue entonces que la Federación pidió tiempo de 2 horas con 15, yo como hice 2:15:16 tuve que hacer otro maratón para bajar mi tiempo, fui el número dieciséis de ese selectivo. Estoy contento porque estuve con los mejores, Andrés Espinoza que había ganado Nueva York, Germán Silva que había ganado dos veces, tenían tiempo de 2:07, 2:09, había ido mejorando, en el selectivo estuvimos los dieciséis mejores, no alcanzó para ir a Juegos Olímpicos, pero estoy satisfecho, estoy contento, pero los que fueron, por equipos, México fue el mejor calificado por encima de los africanos, estar en esos lugares, la diferencia entre ganar y no ganar, son circunstanciales", comentó a Edgar González.

VOLVERÁ CON LA BOTARGA

Farmacias Similares está por celebrar una edición más de su carrera en las modalidades de 5 y 10 kilómteros, la cual será en beneficio de las comunidades tarahumaras y donde Sergio Jiménez volverá a calzarse la botarga del Doctor Simi. "Sí, al que le impidieron terminar el Maratón de la Ciudad de México", según el comunicado del evento del próximo 3 de septiembre en la Ciudad de México.

Al respecto, Javier Carvallo, director del Maratón de la Ciudad de México, informó que tanto Farmacias Similares como el propio Sergio Jiménez, sabían que no podían ingresar a CU con la botarga por cuestión de seguridad y patrocinadores.

"Es importante aclarar este tema, en la convocatoria del maratón está especificado que no se puede llegar a la meta con botargas. Esto es por dos cuestiones: una empresa ajena que no es patrocinador oficial del maratón aprovecha de un evento como este para hacerse publicidad, y por el otro lado entra una cuestión de seguridad, entrar con una botarga y con la cara cubierta no es permitido por protocolos de seguridad internas del Estadio", comentó Javier a La Afición.

Incluso, Carvallo recordó que "hay videos en donde nuestros elementos le dicen que es bienvenido a cruzar la meta, pero que por favor tiene que hacerlo sin la botarga, de tal manera que no se le impidió al corredor cruzar la meta, se le invitó a cruzar la meta".