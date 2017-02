Dos orejas a la actitud de Flores

Ciudad de México

Juego del Ganado: Todos bien presentados. 1° y 4° de Los Encinos, los demás de Jaral de Peñas. Todos criados en el Estado de Querétaro. 1° noble y repetidor 2° hermoso y exigente 3° complicado y sometido 4° reservón que se entregó 5° no pudo verse 6° rajado que trasmitía emoción.

16ª Corrida de temporada. Monumental Plaza de Toros México. Algo de viento. Lleno en numerados y media entrada en tendido general. La mejor entrada de la Temporada. Inició la tarde con un poco de retraso pues Joselito Adame arribó con demora. Abrió Plaza Pablo Hermoso de Mendoza, vestido con casaca azul marino bordada en plata y sombrero calañés. Estuvo acertado en todas las suertes a excepción del estoque que falló hasta cansarse y retirarse a las tablas entre división. Con su segundo puso a le gente de pie cuando mostró sus grandes dotes que ha desarrollado como caballista. En ruedo tan amplio como el de esta plaza, logró recorrerlo y torear de costado alternando los lados en la misma suerte, llegó a hacer la famosa suerte del teléfono, inventada a pie por el inmortal Carlos Arruza. Tiró de nuevo todo por la borda por sus fallos con el estoque y tuvo que echar pie a tierra para seguir fallando y retirarse a las tablas escuchando silencio.

El hidrocálido Joselito Adame vestido con un peculiar vestido sangre de toro en terciopelo con pasamanería en negro, no tuvo todas consigo ante un precioso toro colorado, calcetero y rebarbo que fue espectacularmente picado por la acometida de la bravura que el toro mostró. Recibió dos varas y Sergio Flores se dio vuelo pegando dos ajustadas gaoneras y un precioso remate ante la silente mirada de Adame. Con la muleta Adame empezó con poderosos doblones a un toro que le exigió el carnet de torero. Joselito en ocasiones le pudo y al final no salió airoso. Mató de estocada tres cuartos tendida con travesía y acertó descabellando a la segunda oportunidad. Se retiró en silencio. Con su segundo salió desganado sin actitud y así las cosas no le funcionan a nadie. Mal con capote, muleta y estoque. Sufrió varios desarmes y le dio por estar a merced del toro. Se fue a las tablas entre abucheos. Necesita cargar baterías en España. Aquí ya perdió el sitio.

El tlaxcalteca Sergio Flores a su primero lo supo entender pesar de que pegaba unos salvajes derrotes. Logró templarlo y someterlo a su sabía muleta. Mató de entera al encuentro y el toro vendió cara su muerte y debido a su casta se resistió a doblar, por lo que la petición de oreja fue tibia. Con el que cerró plaza se echó al público en la bolsa cuando mostró su actitud y buenas maneras con el capote destacando un aseado y vistoso quite por tapatías. Inició con tres cambios por la espalda y una muy buena tanda por la derecha a un toro que transmitía mucha emoción. Le dio las tablas y logró hacerse de él para pegar meritorios derechazos a un toro que tenía mucha transmisión y raza. Mató de entera y el Juez le concedió dos merecidas orejas. No toreó con la excelsitud de otros toreros que hemos vistos en esta temporada pero si con disposición y sube un peldaño por arriba de sus paisanos.

Flores sobresaliente, Hermoso desacertado y Adame apático. A partir de la semana que entra, se darán 5 carteles compuestos por matadores mexicanos. Toros de la Estancia para Garibay, Macías y Fermín Rivera.