Taekwondo mexicano cierra con seis medallas de oro

Enviado, Monterrey

La selección nacional de taekwondo tuvo en el México Open su primer ensayo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que en el evento que se realizó en Monterrey tuvieron una fuerte disputa con los dominicanos y los cubanos, quienes serán los rivales más fuertes en Barranquilla.

En esta segunda jornada del México Open, la selección nacional obtuvo seis medallas de bronce con Brenda Costa Rica (-46kg), Daniela Souza (-49 kg), Fabiola Villegas (-57 kg), César Rodríguez (-54 kg), Brandon Plaza (-58 kg), Rubén Nava (-68 kg)

Además de dos platas con Jorge Hernández (-54 kg) y Saúl Gutiérrez (-63 kg), y dos bronces con Linda Torres (-53 kg) e Iker Casas (-63 kg).

“Empezamos a ver atletas que comienzan a tomar experiencia, a colocarse en las primeras posiciones, y lograr estas nueve medallas de oro nos da un panorama de que estamos trabajando en la dirección correcta y ahora debemos enfocarnos para darle más pelea a Europa y Asia”, declaró el entrenador nacional Alfonso Victoria.

César Rodríguez fue uno de los mexicanos que tuvo una probadita del nivel que habrá en la justa regional, ya que ante el dominicano Eduard Espinosa se levantó después de ir abajo nueve puntos en el marcador.

“Me siento feliz y orgulloso con el hecho de estar en mi casa y conseguir lo más alto del podio, lo cual me hace sentir satisfecho conmigo mismo y feliz con las personas que me vieron y apoyaron. Ha habido peleas donde estoy con esa diferencia en el marcador y termino perdiendo, entonces si algo me ha quedado de experiencia es que no importa el marcador y siempre hay que darlo todo hasta el final”, señaló Rodríguez.

El entrenador nacional mencionó que no solo dominicana será un rival a vencer ya que hay otros países que podrían sorprender al equipo mexicano.

“Cuba y dominicana en las categorías de hombres pesados y el mismo Guatemala en pesos ligeros son complicados, entonces no hay que menospreciar a ningún rival y tener bien el estudio para ganar en Colombia. México ya trabaja para 11 oros y para más en la justa de Colombia”, señaló Victoria.

Así, México se quedó con el primer lugar por equipos varonil y femenil después de sumar un total de nueves preseas de oro, cinco de plata y cuatro de bronce. En la primera jornada consiguieron tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce.

Único fogueo

La selección nacional juvenil se presentó al México Open y ganó 21 medallas: 11 de oro, seis de plata y cuatro de bronce, un evento que les sirvió de fogueo de cara al Campeonato Mundial que se realizará en abril en Túnez.

“Fue una gran experiencia de todos ya que es el primer evento que tienen juntos previo al Mundial y el clasificatorio a Olímpicos de la Juventud, además fue el primer certamen que los coacheo, y los veo bien en general, y solo hay que trabajar con ellos en algunas situaciones como los remates y las patadas a la cara”, declaró el entrenador nacional Óscar Salazar.

El equipo juvenil regresará a las instalaciones del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) para continuar con sus entrenamientos hasta el Mundial.

“Realmente el Mundial en menos de un mes y lo que sigues es afinar detalles con lo que vimos ahora, ya que no habrá ningún otro evento de preparación previo al Mundial”, indicó el entrenador.