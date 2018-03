Selección mexicana de taekwondo gana siete medallas

Monterrey

La selección nacional de taekwondo obtuvo tres medallas de oro, dos de plata y dos de bronce, en el primer día de actividades del México Open que se realiza en el Gimnasio Nuevo León, en Monterrey.

Las preseas doradas cayeron por conducto de Anel Félix (-62 kg), René Lizárraga (-74 kg) y Carlos Sansores (+87 kg), este último le ganó el título al cubano Rosbelis Despaigne, quien cuenta con un medalla de bronce en los Olímpicos de Londres 2012 y bronce en el Mundial de Chelyabinsk 2015.

"Me sentí muy concentrado en el objetivo que era ganar el oro y se dieron las cosas. En el tercer round contra el cubano era irse con todo y no dejar nada en el área, y en el punto de oro conseguí conectar el punto de la victoria. Ganarle a un medallista olímpico y mundial me motiva rumbo a Barranquilla, y esto no se acaba aquí, ya que este resultado me motiva para continuar buscando estos resultados para México", mencionó Sansores.

Lizárraga en su primera pelea rumbo al podio se enfrentó al medallista olímpico de Londres 2012, el estadunidense Terrence Jennings, y fue hasta la etapa de decisión donde dejó fuera al americano. Después de esa pelea su camino a la medalla de oro ya fue menos complicado.

"Contento de cerrar

bien la semana con boleto a Centroamericanos y el oro en el México Open, donde la primera pelea pasé bye pero ya en la segunda me enfrenté al rival más fuerte de la categoría y tenía que estar concentrado desde el principio" dijo el taekwondoín.

Las medallas de plata las consiguieron Melissa Oviedo (-62 kg), Victoria Heredia (-67 kg) y Ashley Arana (+73 kg). Mientras que los bronces cayeron con Bryan Salazar (-87 kg).y Víctor Ballesteros (+87 kg).

Mañana continuará la actividad del México Open donde México buscará continuar con la cosecha de medallas, en un evento donde la zona centroamericana está demostrando mucho nivel competitivo.