"Aprendes a ser fuerte y seguir adelante": clavadista que se golpeó la cabeza

Boca del Río, Veracruz

A casi dos meses de su accidente en la Alberca Olímpica, donde Samantha Jiménez se golpeó la cabeza desde la plataforma de tres metros, la clavadista mexicana aseguró que ya se encuentra estable y en la segunda etapa de rehabilitación, pues su objetivo es llegar a los Juegos Centroamericanos en Barranquilla y a la Copa del Mundo de la especialidad.

"Voy bien, voy en la segunda etapa, todo va marchando bien, las cosas van a seguir adelante. La verdad yo estoy feliz, ya quisiera estar tirando, pero son gajes del oficio", mencionó la clavadista mexicana.

Hasta el momento, Samantha no ha podido regresar al 100 por ciento, por lo que se encuentra haciendo "entradas, estoy haciendo parados, un poco de técnica, de gimnasio y cardio, que es lo importante, entonces es lo que estoy haciendo, que es mi plan que me mandaron de Canadá".

La joven clavadista espera que en poco tiempo ya pueda estar de regreso, pero deberá esperar una nueva valoración en Canadá, lugar en el que se prepara para sus competencias".

"Yo creo que en unas dos o tres semanas más y me regreso a Canadá, allá me van a valorar otra vez, pero yo creo que ya me voy a quedar allá para entrenar", declaró.

La veracruzana se sinceró al decir que regresó rápidamente al agua, pues a la semana de quitarle las ocho puntadas, ella ya estaba realizando algunas cosas en la alberca, porque extrañaba hacer lo que tanto ama.

"A la semana que me quitaron los puntos yo ya estaba en el agua, nadando y haciendo cosas que no debería hacer. Yo llevo toda la vida en el agua, eso es algo que no puedo dejar y se me hizo muy difícil al principio, yo veía a todos mis compañeros tirando, haciendo cosas y yo literalmente no podía hacer nada, tenía que estar sentada, mientras ellos tiraban de 10 metros, pero son cosas que pasan, pero aprendes a ser fuerte y seguir adelante", aseguró.

Respecto al golpe que tuvo el pasado mes de enero, Samantha Jiménez dijo que "yo no me acuerdo del golpe; mucha gente me pregunta '¿no tienes miedo?', no tengo miedo porque no me acuerdo, por eso no es algo que me impida".

Este lamentable accidente hizo que la gente y los medios supieran un poco más de ella; sin embargo, no era la forma en que hubiera querido que la conocieran.

"Ayudó un poco (tener reflectores) pero no de la manera que yo hubiera querido. Estoy contenta con las personas que me mostraron su apoyo, con Alfredo Castillo que estuvo al pendiente de mi, al Instituto (del Deporte de Veracruz)".

Por último, la clavadista de 18 años comentó que aún no sabe cuál son sus planes, aunque ella quisiera llegar a los Centroamericanos de Barranquilla y a la Copa del Mundo.

"Tengo que platicar bien con mi entrenador. Yo quiero estar en el selectivo de Juegos Centroamericanos y Copa del Mundo, pero son cosas que todavía no sé, yo puedo decir que sí, pero tal vez no pueda", finalizó.