Samantha Bricio, el orgullo mexicano en el voleibol internacional

Samantha Bricio ha atravesado barreras y no solo porque ha vivido en tres diferentes lugares del mundo (México, Estados Unidos y ahora Italia), sino porque en cada uno de estos sitios ha dejado huella y el pasado fin de semana triunfó con su equipo, Imoco Volley Conegliano, al coronarse en la Serie A del voleibol italiano.

"Estamos muy felices por el campeonato, fue algo muy especial, para mí, ya que a pesar de los dos años que yo he estado aquí, el año pasado no tuve tan buena suerte, igual ganamos la Copa y Supercopa de Italia, pero no tuve la oportunidad de jugarla porque estaba lastimada, entonces, el poder jugar una final este año le da un sabor extra al triunfo", comentó la tapatía para La Afición.

Ahora, la voleibolista mexicana tendrá un nuevo reto con su actual equipo, ya que estarán jugando el Final Four de Champions League ante el Vakifbank, de Turquía, por lo que dejarán todo en la cancha, ya que es a 'matar o morir'.

"El Final Four serán dos juegos muy difíciles, porque las semifinales contra Vakifbank, el equipo que ganó la liga turca, es un equipo bastante fuerte pero también lo somos nosotros, entonces, yo creo que ahí se va a reducir a quien sea más fuerte mentalmente, ya que los dos físicamente estamos cansados. Aquí no se tienen más oportunidades como en el campeonato, aquí solo es un partido", expresó Samantha.

El equipo del Conegliano ha tenido un año complicado, pues han sufrido cuatro bajas importantes por lesión, aunque Samantha cree que "lo que nos hace fuerte como equipo es que cualquiera de las seis que está en el campo al momento se le puede dar la confianza de anotar el último punto o anotar un punto en un momento difícil".

"Me da orgullo representar a mi país"

Si alguien porta bien los colores de nuestro país es Samantha Bricio, quien más allá de estar triunfando en el extranjero, siempre pone por delante el decir "soy mexicana".

"Ir a otros países y que te reconozcan como jugadora mexicana, más que nada, se siente padre, porque no es nada más en México o Estados Unidos, que es donde he vivido, sino también internacionalmente, me da orgullo representar a mi país, que sepan que soy mexicana y que estoy haciendo algo que nunca nadie ha hecho y espero que otras personas puedan seguir mis pasos", declaró.

Además, la tapatía aseguró que "me da mucho gusto que mexicanos que viven en Italia vengan a verme jugar y que digan 'no manches, no sabía que había una mexicana jugando voleibol en Italia'; vas creando un poco de amistad".

La clave del éxito de la tapatía

Por otra parte, la voleibolista mexicana cree que su éxito se debe a diversas cuestiones, pero parte fundamental de su gran trayectoria se debe a sus padres, quienes desde muy pequeña la animaron a tomar riesgos que hoy en día le han servido para llegar muy lejos.

"Es una combinación de varios factores, primero fueron mis papás, que siempre quisieron que hiciera deporte, mis hermanos que fueron mis ejemplos de lo que yo quería ser, quería estudiar, quería jugar voleibol. Luego también la mezcla de oportunidades, que mis papás me alentaron a tomarlas, siempre me dijeron que si no probaba no iba a saber si me gustaba o no", mencionó Samantha.

Asimismo, el querer dejar huella fuera del país, fue otra de las circunstancias para que ella pudiera triunfar.

"El deseo de querer ser alguien, el deseo de poner mi nombre, el nombre de mi familia, el nombre de México en alto, de sacarlo poquito de lo que es México a Estados Unidos".

Con futuro incierto

Samantha Bricio tiene un contrato de dos años con el Imoco Volley Conegliano, el cual termina una vez que concluya la temporada; a pesar de estar cerca de que esto suceda, la tapatía aún no ha determinado cuál será su próximo destino.

"Yo tengo un contrato de dos años, este sería mi segundo año, termino mi contrato con el Conegliano, pero aún no sé, aún no tomo la decisión de a dónde ir, porque decidimos concentrarnos en ganar el campeonato y en la Final Four, así que, la próxima semana será un buen tiempo para pensar en mi decisión final y ver qué es lo que sigue para mí", finalizó.