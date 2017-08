‘Rush’ el Ingobernable y su lado 'B'

Ciudad de México

Siendo el rudo más odiado a nivel mundial, 'Rush' compartió la razón de sus peleas; a quién le dedica cada una de sus victorias y lo importante que es la familia para él.

"Ser padre es lo mejor del mundo que me ha pasado, hasta hoy entiendo lo que es un amor de padre, hasta hoy entiendo a mi señor padre, por eso lo amo más; hoy tener a un hijo de 4 años de edad es mi mejor virtud, todo lo hago para él, quiero que llegue a ser algún día el mejor en lo que haga, pero es algo muy hermoso ser padre; ser hombre de familia al igual que con mis hermanos me gusta pasar los ratos libres con ellos, con mi familia, con mi hijo, con mi esposa; porque estoy seguro que lo mejor es estar bien con la familia, lo demás no importa", comentó en entrevista para La Afición.

Pudimos develar que detrás del personaje indomable, que no respeta jerarquías, existe un ser humano completo, lleno de virtudes y valores, comprometido con su entorno, con su profesión; siempre apoyando a sus hermanos (Dragón Lee y Místico), agradecido en especial con su padre (Pierroth) por el legado tan importante que le heredó.

Consiente que por su sangre corre la lucha libre, dejó muy en claro que se debe a su público: "crecí viendo lucha libre, al igual que mis hermanos, a Dragón Lee lo trajimos muy pequeño, tenía 12 años cuando llegó a la ciudad, y miren hasta donde ha llegado; desayunamos, comemos y cenamos lucha libre; así sean 20 mil personas o 100, yo salgo a dar el máximo", añadió.

'Rush' comentó que si bien tiene detractores, hay gente que lo aprecia y lo sigue a donde vaya.

"Abajo del ring me transformo, hay muchos niños, muchas damas, caballeros que se acercan a pedir un autógrafo y yo con todo el corazón se los doy, buscan a sus luchadores favoritos, una foto con mucho gusto se las doy", declaró.

Ante la situación actual de los niños y jóvenes que tienden a encaminarse por el camino de los vicios, 'Rush' les recomendó buscar algún deporte y mencionó que la lucha libre es el deporte más hermoso del mundo.

"A todos los niños y jóvenes quiero decirles que la lucha libre es el deporte más hermoso del mundo, gracias a mi padre, mis tíos lo traemos en la sangre; aléjense de los vicios, busquen cualquier deporte, no nada más existe la lucha libre, cualquier deporte es bueno, disciplínense, coman bien, aliméntense bien, nunca dejen que nadie les diga que no, a mí me dijeron no y miren donde estoy", mencionó.

El Grand Prix 2017, meta por cumplir

Pasando a temas del pancracio, apuntó que buscará destrozar a todos sus rivales para que la copa se quede en casa, ya que existe un gran representativo nacional con grandes capacidades individuales y colectivas.

Asimismo, pidió que el apoyo que se pueda brindar no sea únicamente para él, sino para todo el equipo mexicano.

"Por una noche dejare todas mis rivalidades, tengo muchas, pero ese día no pasa nada, ese día vamos por la bandera de México, vamos por la empresa más poderosa a nivel mundial (CMLL) y demostrar que todos vienen aquí, a esta casa a aprender, después seguiré demostrando porque soy el rey", concluyó.

El 1 de septiembre en el Grand Prix, se apreciará la mejor calidad de lucha libre a nivel mundial donde se espera una victoria de los locales, para que, por segundo año consecutivo ese galardón se quede en las vitrinas del CMLL; ya que el año pasado lo ganó Volador Jr., quien tuvo grandes exponentes y gladiadores que lucharán por México.