Running en México, una moda no pasajera: Alejandro Hütt

El running en México es una industria en crecimiento, que en 2016 sumó a más de millón 200 mil personas cruzando una meta; sin embargo, hay más carreras que corredores, y es por eso que la promoción de la disciplina debe ir de la mano con aquellas historias de vida que se concentran en cada una de las competencias, dijo Alejandro Hütt, director de Alazraki Sports en charla con La Afición.

"Se convirtió en una moda y no es una moda pasajera, creo que es algo que se quedará, pero que evidentemente tiene un potencial para crecer y amplificarse; desgraciadamente, a veces, también, para éste tipo de estrategias no ayudan algunas situaciones políticas y de grillas que a veces hay entre la máxima autoridad, una federación, que en este caso ha sido complicada la relación entre la Conade y la Federación de Atletismo".

En días pasados, la Procuraduría General de la República (PGR) dictó un auto de formal prisión en contra del presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, Antonio Lozano, quien es presunto responsable del delito de peculado por una cifra de más de 4 millones de pesos.

Sin embargo, las trabas políticas no deben se pretexto para explotar una disciplina que tiene en el mercado juvenil un nicho ideal para crecer en los próximos años; Internet debe ser la herramienta para difundir esas anécdotas de los corredores, principiantes o profesionales, consideró Hütt.

"(Sumar) creatividad y contenido; es decir, hoy, el tema de las redes sociales es contenido, en todas las carreras te puedo asegurar, así sea 5k, 10k, medio maratón, maratón, hay historias, hay historias de gente que por primera vez en su vida está en una competencia, gente que hizo un esfuerzo sobrehumano para prepararse para correr; entonces, hay que encontrar esas historias y ponerlas en redes sociales, amplificarlas, creo que es lo que le ayudaría mucho a éste mercado. En todas las carreras hay historias, esas son las que serán atractivas para los 'millennials', para los medios de comunicación y para las marcas".

El desarrollo del running en nuestro país, además, debe contar con una plataforma de responsabilidad social. La empatía con el entorno y el entendimiento sociocultural ya no puede quedar al margen del entretenimiento. Organizadores y patrocinadores deben involucrar a sus participantes en campañas para ofrecer su mano a quienes más lo necesiten. Correr con causa también será ese plus para sumar personas en ediciones consecutivas, consideró el director de Alazraki Sports.

"No es un mercado que esté abandonado, que ahí está, que tiene potencial y que necesita amplificarse y promoverse más. El tema social es fundamental; no hay proyecto que hoy en día no lleve dos componentes: redes sociales y responsabilidad social, todo proyecto hoy tiene que tener esos dos componentes porque los requiere y son indispensables para garantizar un éxito".

El running es una actividad que tiene la ventaja de combinarse con otros deportes; es decir, no solo es asistir a un estadio para apoyar al club de nuestra preferencia. Fomentar la activación física ya es tarea de distintas entidades para sus fans; incluso, el beneficio monetario para las ciudades sede es punto atractivo para la promoción turística.

"El deporte que más impacto y más escaparates tiene el país es el futbol, y hoy hemos visto cómo en diferentes organizaciones deportivas, y en diferentes clubes, llevan nuevas generaciones al frente como directivos, y esas nuevas generaciones tienen una capacitación académica especializada y eso ayudará a que haya una profesionalización de la industria.

"Lo que faltaría es que hubiera más coordinación dentro de la industria y que se empujara con la máxima autoridad del deporte en el país; y en el turismo, una estrategia de turismo deportivo a través del running, porque esto, fuera de México, hay muchos estudios de lo que el turismo deportivo puede dejar de derrama económica y de beneficios", finalizó Hütt.