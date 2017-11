Equipo de rugby se solidariza con submarino desaparecido

El equipo argentino de rugby Los Pumas, realizaron un emotivo homenaje para los tripulantes desaparecidos del submarino ARA San Juan.

Previo al último juego del año, el cual se disputó en la República de Irlanda, el combinado de Argentina mostró una playera, al momento de entonarse su himno nacional, con el número 44 para honrar a los marinos siniestrados en el sur del océano Atlántico.

#IREvARG A whole stadium hoping for the best for the #44 of #ARASanJuan: “In this time our thoughts are with the families and friends of the 44 crew members of the Submarine San Juan missing in the South Atlantic sea”. 🙏 @CarlosSERSALEpic.twitter.com/hJYO8L5aui