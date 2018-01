Rommel Pacheco, con la mira puesta en Tokio 2020

Ciudad de México

¿Retirarse o soñar nuevamente con los Juegos Olímpicos? Esa era la duda que rondaba en la cabeza de Rommel Pacheco, el clavadista mexicano que no ha logrado subir al podio de la máxima justa veraniega; sin embargo tras sus buenos resultados en el 2017, decidió que buscará tener esa oportunidad que lo lleve a obtener la tan anhelada medalla en Tokio 2020.

"A principios del año pasado no estaba del todo seguro de cuál iba a ser el plan, yo decía que año por año, de acuerdo a las competencias, pero después del Campeonato Mundial, con el resultado como me fue, del nivel que tengo para estar peleando; pero mientras tenga el nivel, las ganas y me siga yendo bien, pues creo que tengo muchas posibilidades, así que la idea es llegar a Tokio bien preparado", comentó Rommel para La Afición.

El clavadista de 31 años está consciente de que los próximos Juegos Olímpicos son su última oportunidad para lograr su objetivo y para ello buscará prepararse al 100 por ciento; además de tener una buena participación en los próximos torneos que vienen en este año y en el 2019.

"Estoy entrenando, preparándome para las competencias que vienen y empiezo el año con la Serie Mundial; para poder ir a la Serie Mundial, el año pasado en el Campeonato Mundial, los seis primeros son los que tenemos derecho a asistir; son cuatro competencias, comienza en China, luego Japón, Rusia – estaría bien para poder comprar unos souvenirs de la Copa de futbol (risas) – y Canadá", mencionó.

Asimismo, en medio de la Serie y Campeonato Mundial, "tengo el Campeonato Nacional, que es el selectivo para ir a los Juegos Centroamericanos e ir a la Copa del Mundo, que también sería en China".

Durante los Juegos de Río 2016, Rommel tuvo una mala ejecución en su primer clavado, lo que le costó la medalla en aquella competencia, errores que a veces se cometen, pero de la cual se dijo seguro ya aprendió y por ello deberá trabajar en esos detalles.

"En una competencia varían muchas cosas, el clima, el día, el cómo dormiste, el nivel y el talento ahí están, la experiencia ahí está y en los últimos Juegos Olímpicos me falló el primer clavado y eso me costó la medalla, y cada detallito son detallitos que te cuestan; solo me queda aprender de eso y trabajar mucho".

Jahir Ocampo y Viviana del Ángel, sus compañeros en sincronizados

Aunque prefiere competir individualmente, Pacheco Marrufo está contento de tener compañeros de gran nivel, con quienes se ha acoplado muy bien, prueba de ello son las medallas que han obtenido en los Campeonatos Mundiales.

"Con Jahir he tenido buenos resultados, he estado en tercer lugar en tanto en la Copa como en el Campeonato Mundial y muchos años trabajando, lo disfruto bastante bien"

Pese a la corta edad de Viviana, con quien ganó en el 2017 la medalla de plata, mencionó que más allá de ser su pareja en la competición, "me tocó ser más como el líder, guía, como el papá, que ella no sintiera que estaba compitiendo, que disfrutara el momento".

"No entré a los clavados por conseguir algo"

El clavadista mexicano aseguró que sus inicios se dieron por amor a esta disciplina, "no por conseguir algo (reflectores, dinero o apoyo). Al principio mis papás tenían que pagar todo, los primeros viajes, venir de Mérida a México en camión y en esa época eran como 20 o 22 horas y ni modo, era la única manera de poder venir".

Conforme fue adquiriendo nivel, comenzó el apoyo de las instituciones, quienes ya se hacían cargo de sus viáticos en cada competencia, algo que sucede con cada uno de los deportistas mexicanos que son de alto rendimiento.

Pacheco mencionó que los tiempos han cambiado y "el apoyo que ahorita tienen los deportistas al apoyo de hace 20 años es muy diferente, ahorita los jóvenes tienen mucho apoyo; sin embargo, sigue existiendo un déficit y estaría mejor que se pudiera apoyar más".

A pesar de ello, "no soy de las personas que se enfocan en las cosas negativas, tengo que arreglármelas para poder dar un resultado, tengo la responsabilidad de un país, si yo gano, gana México, si me va mal, también a México, entonces no hay pretextos, hay que trabajar, entrenar con lo que tengas y esperar logar el objetivo"

Del trampolín a la política

Rommel Pacheco ha mostrado su interés en la política, pues le gustaría ser funcionario público una vez que se retire de los clavados.

"Me gusta la política, me gustaría ser funcionario público y para ello es que estoy estudiando, para tener las herramientas y la visión interna desde el deporte", expresó.

Y agregó: "También al estar compitiendo me ha tocado mucho visitar muchos países y ver cómo funciona, estar en China de campamento tres meses, cómo invierten, cómo se mueve el deporte; el poder retribuir con todo lo que yo aprendí, todo lo que México me ha dado y a la sociedad creo que sería importante".