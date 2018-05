Con objetivos claros en Combate Américas

CIUDAD DE MÉXICO

La jaula de Combate Américas recibirá por tercera ocasión a Rodrigo Vargas, quien estará representando a México en el evento coestelar de México vs. El Mundo este 18 de mayo en el Auditorio Municipal de Tijuana, Baja California.

“Representar a México, y que me hayan dado este cargo, es un orgullo. Siempre he querido demostrar que los peleadores mexicanos tienen con qué destacar en el deporte, y para eso voy”, expresó el mexicano vía telefónica.

Con un récord de 1-1 dentro de la empresa, ‘Kazula’ le dará la bienvenida al ex peleador del UFC Mike de la Torre en un encuentro de peso ligero: “Es la pelea más dura que he tenido, por las cartas que él presenta y las empresas en las que ha peleado. El obtener la victoria ante él, sería un gran escalón en mi carrera”, explicó.

La última vez que Vargas pisó la lona de Combate Americas fue en junio del año pasado, venciendo por decisión unánime al californiano Danny Ramirez en el evento estelar de Combate 15, que se celebró en la Sala de Armas de la Ciudad de México. En esta ocasión, se enfrentará a otro estadounidense.

“Se va a encontrar con un mexicano, y sabemos cómo es nuestro estilo: nos gusta pelear fuerte. Tendrá de frente a un peleador experimentado que busca una pelea contundente. Creo que va a ser un encuentro atractivo y bastante dinámico, con juego de pie y de piso. Espero un rival duro, el 18, yo voy a entrar firme, con todo, enfocado y a hacer lo mío”.

Por segunda vez en su carrera, Vargas hizo campamento, durante un mes, en Blackhouse MMA, un gimnasio que no está abierto al público en general y a donde llegó por invitación de Eduardo Pamplona, entrenador del excampeón de las 155 libras del UFC, Rafael Dos Anjos, con quien ‘Kazula’ compartió sparrings:

“Estuve frente a una leyenda, fue campeón de peso ligero y estoy seguro que también lo será en wélter. Tiene demasiada presión y es muy bueno tanto arriba como abajo, ¿Qué mejor que estar con él? De la Torre estuvo en UFC, pero su paso fue corto. Tiene lo suyo, no lo hago menos y sé que es un peleador peligroso, no te puedes confiar porque puede dar sorpresas, pero ya sentí el nivel de alguien como Rafa. Sé que hacer sparring y pelear son dos cosas diferentes, pero sí me ayudo bastante el entrenar con alguien de un nivel más avanzado para mejorar ciertos aspectos”.

El entrenar fuera de su país natal y aprender de peleadores como el brasileño es un paso más hacia su meta, que es convertirse en el campeón del peso ligero de Combate Americas: “La promotora está firmando demasiados peleadores buenos, está llegando gente de mucho nivel y la división se está poniendo interesante. Mi objetivo es ganar esta pelea para poder ir por un campeonato, pero primero lo primero”, externó Vargas.

Finalmente, aseguró estar cerca de dar el peso para la ceremonia de mañana, pues nunca en su carrera ha fallado en la báscula: “Yo le llamo los Juegos del Hambre. Ando en buen peso, pero tengo que ser muy disciplinado y hacer las cosas a buen ritmo. Me gusta ser profesional, creo que es importante y la primera parte para lograrlo es dar el peso, porque demuestra respeto”.

La cartelera contará con nueve peleas, donde participarán 10 mexicanos.