Mexicanos en Pyeonchang 2018: Rodolfo Dickson

Ciudad de México

Su nombre completo es Rodolfo Roberto Dickson Sommers, el joven nacido en Puerto Vallarta, Jalisco, el 11 de julio de 1997, quien competirá por México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018 en la prueba de slalom gigante. Aquí te presentamos lo que debes saber del esquiador mexico-canadiense.

BIOGRAFÍA

Nueve meses después de su nacimiento, en abril de 1998, quedó huérfano de padre y madre, por lo que en algún momento de su vida fue llamado ‘Jesus of God’, o Jesús de Dios. Sin embargo, tiempo después, fue nombrado con el nombre de Rodolfo Roberto, en honor a su padrino mexicano y su abuelo canadiense.

A los tres años, fue adoptado y llevado a Canadá, a la localidad de Collinwood, Ontario, lugar en donde ha vivido gran parte de su vida. Fue ahí mismo en donde comenzó su pasión por el esquí, a la edad de seis años.

“La verdad me siento muy alagado y orgulloso por representar a México en Pyeongchang 2018. Estoy muy orgulloso de ser mexicano, de competir por México, me encuentro muy emocionado por esta gran oportunidad; lo daré todo y trataré de ser un digno competidor”, dijo Dickson durante el abanderamiento de la Delegación Mexicana que asistirá a Pyeongchang.

Tras graduarse, en 2015, Dickson Sommers continuó en Suiza y en Estados Unidos con a la práctica de esquí y de slalom; en este mismo año, se convirtió en el primer mexicano en ganar una carrera internacional de esquí, conocida como el Super-G.





¿POR QUÉ CON MÉXICO?

Por otro lado, el esquiador de 20 años asevera que eligió competir por México en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeonchang 2018 debido al gran sentimiento que tiene por nuestro país, por su gente, además de que se identifica con todo lo que tenga que ver con su nación de origen.

“Siento un profundo sentimiento de pertenecía por México. Es mi país, y desde que me propusieron competir por él, no lo pensé dos veces. Realmente amo a México, a su gente, todo lo que tenga que ver con este bello país me encanta, lo adoro. Amo mucho a Canadá pero México es mi país y siempre estaré para él”, declaró Rodolfo Dickson.

LOGROS Y PALMARÉS

Su carrera como esquiador ha tenido su buena cantidad de logros. Tras su inicio en este deporte, a los seis años, Dickson continuó en el Milton Heights Racing Club en Ontario, ganado varias medallas y trofeos Su debut en la justa invernal será el 18 de febrero.

“Principalmente voy a tratar de divertirme; es uno de mis objetivos, disfrutar el momento y la competencia. Haré mi mejor esfuerzo, esto consciente de que la competencia ante países como Francia, Estados Unidos, Finlandia, Suecia, Rusia y Canadá será bastante difícil, pero no descarto la posibilidad de meterme en el podio. Quizá pueda ir por un bronce”, mencionó Dickson.

Más tarde, en 2012, estuvo en el Academia Nacional de Esquí, lugar en donde permaneció durante 5 años, ganado varios galardones. En 2015, tras su entrenamiento en Suiza, en Estados Unidos y en el Reino Unido, fue cuando se convirtió en ganador del Super-G.

EL IDIOMA, UN PROBLEMA

Dickson nació en Puerto Vallarta, pero desde que tenía tres años se fue a Canadá con sus padres adoptivos. Con tan corta edad, el esquiador prácticamente no tuvo la oportunidad de aprender el español, incluyendo el estilo de vida que ha llevado.





De los cuatro competidores que competirán por nuestro país en los Juegos Olímpicos de Invierno, Dickson es el único que no habla español. Un caso similar es el de Robert Franco, quien cuenta con familia mexicana por parte de su padre, por lo que desde muy pequeño practicó el castellano, aunque considera que en ocasiones hablaba "spanglish".

Durante el abanderamiento de la delegación mexicana que irá a Corea del Sur, Dickson estuvo acompañado de sus padres, quienes sólo hablan inglés.