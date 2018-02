Rodolfo Dickson se despide de Pyeongchang sin terminar

Ciudad de México

El paso de los mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 en Pyeongchang terminó con Rodolfo Dickson, quien no pudo terminar la primera carrera de descenso en ski en la modalidad de slalom.

El mexicano, que partió en el nonagésimo lugar, no pudo culminar su recorrido al caerse durante el mismo, por lo que quedó eliminado.

Termina participación de México en Juegos Olímpicos de Invierno #PyeongChang2018; @dickson_rodolfo queda eliminado hoy en la primera carrera del slalom pic.twitter.com/PySiJDZcrv — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) 22 de febrero de 2018

"Estaba nervioso. No pude esquiar como yo sé. Duele mucho después de tanto entrenamiento. Es muy duro. Algunas puertas eran difíciles de pasar. Traté de luchar y sobrevivir. Iba tarde en la salida, me metí presión para ganar este tiempo perdido al principio y no terminé", declaró Dickson a AFP tras terminar su participación.

Añadió que la experiencia "esasombrosa. El viento no ayudó, pero en conjunto la competición fue buena. Estoy feliz con ello".

Sobre su futuro, el mexicano aseguró que se dedicará a sus estudios y en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno. "Ahora debo centrarme en la escuela, también en algún objetivo personal que tengo, pero sin duda el principal objetivo es Beijing".

Nacido en Puerto Vallarta y adoptado por una pareja de canadienses, Dickson –que no habla español- representó a nuestro país junto a Robert Franco, Germán Madrazo y Sarah Schleper. Inclusive comentó que espera que, pese a que terminó la participación en esta justa veraniega, no se termine el contacto. "Estoy muy feliz con el equipo, con mis tres compañeros mexicanos. Ahora es mi gente favorita y espero verlos pronto".