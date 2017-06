Mexicano Roberto Díaz, al US Open por Phil Mickelson

Wisconsin, Estados Unidos

Después de varios días de incógnita, el veterano golfista estadunidense Phil Mickelson confirmó que no podrá participar en el Abierto de Golf de Estados Unidos, que se disputa a partir de hoy en Erin Hills, Wisconsin.

Mickelson, con 23 participaciones consecutivas en el US Open, decidió no perderse la ceremonia de graduación de su hija en California y no podrá llegar a tiempo a su salida prevista para poco después de las dos de la tarde locales.

La retirada de Mickelson libera la plaza para el golfista mexicano de 30 años, Roberto Díaz, primero en la lista de suplentes. "Yo siempre pensé que Phil iba a venir y estaba esperando por si se lesionaba cualquier persona", dijo Díaz.

"Ha sido una gran noticia y estoy muy contento de poder participar por primera vez en un grande", dijo Díaz, quien se había presentado a las seis de la mañana en el campo dispuesto para asumir su papel de suplente y se enteró de la retirada de Mickelson poco después.

Roberto Díaz se ganó el puesto de primer suplente en las pruebas clasificatorias y ocupa los primeros puestos de circuito Web.com, la segunda división del PGA Tour, donde participan otras cuatro promesas del golf mexicano.

Díaz tuvo tiempo de familiarizarse con la altura de la hierba y la maleza, y la severidad de los greenes de Erin Hills, que han empezado a penalizar a los que ya han salido en la primera jornada. "Tomar la medicina y saber aceptar los errores" es el mantra de Roberto Díaz para su primer Abierto de Estados Unidos.