Rickie Fowler está de vuelta

Cancún, Quintana Roo

La línea entre el triunfo y el fracaso es delgada y nadie más que el estadounidense Ricky Fowler comprende ese concepto, ahora que en la temporada 2016-2017, a pesar del trabajo, obtuvo sólo una victoria por 11 Top10.

En el OHL Classic Mayakoba, en la Riviera Maya, en donde iniciará esta temporada, el estadunidense habló sobre el trabajo de gimnasio y los cambios y estrategias que ha tenido que diseñar para poder colarse en el grupo de Justin Thomas, Jordan Spieth y Dustin Johnson.

“Entiendes cuando un tiro o un putt puede hacer cuando se trata de la última recta de un fin de semana. Es una fina línea entre ser uno de los 10 primeros en un Major o estar ahí en la primera línea. Para ser honesto el tomar un tiempo libre es raro pues casi nunca hay esa oportunidad y uno tiene que abrir sus tiempos y tomar un descanso. Entre mi caddie, entrenador, mi novia, mi representante, mi equipo cercano hemos hablado sobre delimitar el calendario apropiadamente, así como ver que es lo que se puede mejorar con la preparación y así aumentar las posibilidades de vernos bien”, dijo el californiano, quien habló sobre el reto que trae la grama del Camaleón ahora de que este será su primer arranque desde su participación en la Presidents Cup hace 30 días.

Respecto a su primer participación en territorio mexicano, Fowler habló del campo cancunense y las características con las que tendrá que lidiar los siguientes cuatro días:

“Me gusta jugar en condiciones con mucho viento. Por lo que he visto es muy demandante el campo en el tee y tienes que lanzar la bola muy derecho, alejarte de las trampas, para tener una oportunidad este fin de semana. Mi juego va muy bien, es bueno volver después de un descanso y darme cuenta que mi juego sigue. Espero que el ritmo continúe ahí mañana por la mañana. Definitiva me siento listo para ganar y si no fuera así no estaría aquí”.

En las dos primeras rondas, Fowler compartirá grupo con el argentino Emiliano Grillo y con su compatriota Chesson Hadley en un campo en el que nunca antes se había presentado.

“Tengo expectativas altas para el resultado. Pero sin importar que seamos favoritos o no, obviamente el tour produce los mejores jugadores del mundo, yo espero un gran fin de semana. Sería para mí un honor si yo soy el que está parado en el hoyo 18 el domingo con el trofeo en la mano. Pero para eso aún tengo mucho trabajo que hacer”, finalizó.

Torneo de “viejitos”

Las estadísticas apuntan al estadunidense Ricky Fowler, número siete del ranking mundial, puede ser aquel que termine con la racha de campeones que promedian los 38 años del OHL Classic at Mayakoba.

Desde hace 11 años los campeones en el Camaleón son veteranos y para muestra el campeón defensor, el estadunidense Pat Pérez, quien se llevó el triunfo con 40 años cumplidos.

Con sólo 29 años de edad, Fowler aspira a romper esa tendencia y así convertirse en el jugador más joven que se lleva el trofeo a casa, además de los 1.2 millones de dólares de la bolsa de, 7.1 mdd, que estarán en juego.

Pérez, quien ha tenido la mejor temporada de su carrera desde la última vez que se presentó en la Riviera Maya aspira a mantener las cosas tal y como ahora están y convertirse en aquel que haga que Fowler empiece con el pie izquierdo esta temporada.