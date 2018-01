Rey Mysterio regresa a la WWE en Royal Rumble

Lo que tantos aficionados a la WWE esperaban se hizo realidad en el evento Royal Rumble 2018 de la empresa de lucha libre estadunidense. Rey Mysterio confirmó su regreso haciendo estallar las gargantas del Wells Fargo Center de Philadelphia.

No, you're not dreaming. @reymysterio just entered the 2018 #RoyalRumble Match at #27!!! pic.twitter.com/kDqhxNMYhr