Retiran cargos de violación contra Enzo Amore

Ciudad de México

Enzo Amore, ex luchador de la WWE, señaló que los cargos de violación en su contra fueron retirados.

El gladiador reveló en Twitter un comunicado, donde explicó que la policía no tuvo pruebas que lo incriminaran por el delito, el cual le costó el trabajo en la empresa luchística de la World Wrestling Entertainment el pasado 23 de enero de 2017.

"La Policía de Phoenix ha anunciado recientemente al Señor Arndt y a su abogado que no existe evidencia suficiente para justificar cualquiera de los cargos criminales”, se lee en la carta que escribió Eric Arndt, mejor conocido como Enzo Amore. “El asunto no se transferirá al Fiscal del Condado por prosecución, su investigación y caso están cerrados. No se mantiene ningún cargo. El tema ha concluido".