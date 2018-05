Cambiaron la resistencia por la velocidad

Ciudad de México

En la Copa del Mundo de Roma 2016 fue la primera vez que se le permitió a la rama femenil competir en los 50 kilómetros, pero se celebró como parte de la carrera masculina y sólo una mujer participó.

Después en el Campeonato Mundial de Londres 2017 ya la prueba se celebró de manera oficial, pero solo siete mujeres terminaron compitiendo. Y ahora en la Copa del Mundo de Taicang 2018, participaron 32 marchistas femeniles, lo cual demuestra el interés que tienen las atletas en trascender de manera internacional en esta distancia, a pesar de ser muy desgastante.

“Es algo nuevo y novedoso para las mujeres después de que el año pasado se hace un deporte oficial y solo falta que sea parte del programa de los Juegos Olímpicos. Si es desgastante la prueba y llega un momento que dices ya que termine pero tienes que aguantar. Los entrenamientos son muy diferentes y no hay punto de comparación, es decir, no hacemos velocidad sino más kilometraje y con menos intensidad. Te cansas de una manera diferente y te cuesta trabajo recuperarte”, declaró la marchista española Júlia Takács.

Incluso hay marchistas que agradecen la oportunidad de que se haya abierto esta distancia para las mujeres, ya que en los 20 kilómetros no podían desenvolver su talento en esta disciplina.

“Siempre tuve la impresión de que los 20 kilómetros eran ya una distancia muy corta para mi y esta distancia me da una oportunidad más, así que estoy muy feliz de que hayan incluido esta prueba para las mujeres. Efectivamente en la última parte estaba completamente agotada y en agonía, y es un esfuerzo diferente a la de 20 kilómetros, pero es algo que es para mí”, mencionó la australiana Claire Tallent.

La china Rui Liang hizo sus primeros cincuenta kilómetros en la Copa del Mundo de Taicang y se quedó con el título, además impuso nuevo récord mundial tras cruzar la meta con 4:04:36 horas. El anterior récord del mundo en los 50 km femenil pertenecía a la portuguesa Inés Henriquez con 4:05:56 horas, registro logrado en el Mundial de Londres 2017, pero ahora en Taicang ese tiempo ha sido superado por la china.

El segundo lugar en el certamen mundial fue para la también China Hang Yin con 4:09:09 horas y el tercero para la australiana Claire Tallent con 4:09:33.

“Al principio no esperaba que podría conseguir el título y partir el récord del mundo, pero mi entrenador si esperaba que hiciera ello. Él tenía la confianza de que yo podría hacerlo aunque yo no la tenía en mi misma, ya que es la primera vez que competía en la carrera de los 50 kilómetros, y ya en los 40 fue cuando creí que yo podía ganar y romper la marca mundial”, mencionó Liang.

La asiática explicó porque decidió cambiarse a la prueba de los 50: “En el entrenamiento ordinario en comparación con otras compañeras yo no tenía la mejor velocidad, por eso no tenía bastantes ventajas en los 20 kilómetros, porque mi velocidad no es tan buena como mi resistencia, y eso mi entrenador lo ve muy claro y me aconsejó que insistiera en el campo de 50, por eso he recibido muchos entrenamientos en esa distancia”.

Sin embargo, hay un solo inconveniente para deportistas que caminan en esta distancia, y es que la prueba aún no pertenece al programa de los Juegos Olímpicos, por lo tanto, muchas de ellas consideran regresar a los 20 cuando llegué el momento de buscar la marca en esa modalidad.

“Ahora los 50 kilómetros no están en los Olímpicos y eso es una lástima. Aunque ahora no sea parte de ese programa pero sí este en el campeonato mundial y la copa mundial, yo seguiré en esta distancia mientras pueda conseguir triunfos para mi país. Si todavía no entra a los Olímpicos de Tokio 2020 me cambiaré a los 20”, mencionó Liang.

Así las marchistas femeniles continuarán aprovechando la apertura de competir en los 50 km sin importar lo desgastante que es la prueba y que la resistencia es una de las claves para mínimo culminar la distancia.

“Es verdad que lo dicen para los hombres que ya llega un cierto momento de su carrera que deben pasarse a los 50, pero en el caso de las mujeres no será así porque tanto veteranas como jóvenes tiene la misma posibilidad de trascender, sobre todo que acaba de surgir esta prueba”, mencionó la española Ainhoa Pinedo.