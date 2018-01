Renuncian todos los miembros de la junta directiva de la federación EEUU

La federación estadounidense de gimnasia (USA Gymnastics) ha informado este miércoles de que ha recibido la renuncia de todos los miembros de su Junta Directiva, como requirió el Comité Olímpico de este país (USOC).

El USOC exigió hace unos días la renuncia de los miembros de la junta directiva de la federación poco después de conocerse la condena en Michigan al ex médico del equipo nacional de gimnasia Larry Nasar de 40 a 175 años de cárcel por abusar de jóvenes gimnastas en un juicio en el que se escucharon desgarradores testimonios de 160 de sus víctimas a lo largo de veinte años.

Nassar ya había sido condenado a 60 años de prisión por posesión de pornografía infantil.

A través de un comunicado, USA Gymnastics agradece a los miembros de la Junta Directiva los servicios prestados. "Estamos agradecidos por el tiempo y esfuerzo que cada uno ha dedicado a la gimnasia en Estados Unidos", señala el organismo.

"Estamos en el proceso de avanzar con la formación de una Junta Directiva interina durante el mes de febrero, de acuerdo con los requisitos del USOC. USA Gymnastics proporcionará información sobre este proceso en los próximos días", agrega.

USA Gymnastics precisa que no sólo acepta los cambios necesarios, como exige el USOC. "También mantendremos a la organización en los más altos estándares de cuidado y seguridad en el desarrollo de una cultura de fortalecimiento para nuestros atletas y miembros".

