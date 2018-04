Así será el deporte en México si AMLO gana la presidencia

Ciudad de México

En las instalaciones de Milenio Televisión se destapó el proyecto del deporte que tiene el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, y el cual es dirigido por Dieter Holtz.

En el programa de La Afición, Holtz dio a conocer el programa del deporte de activación física, el cual surgió tras una serie de investigaciones junto con otro equipo de trabajo y vivencias propias. Este proyecto se basa en cinco puntos fundamentales, donde el primero será priorizar la activación física y entenderla muy bien como un ente diferente a lo que es el deporte social y el de alto rendimiento.

"La Conade conlleva ahora mismo sin mucha claridad la responsabilidad de la activación física del deporte social y del alto rendimiento. Nosotros pretendemos a la educación física elevarla a su prioridad, que sea una prioridad de todas las secretarías y también generar políticas transversales entre todas las secretarías, creando un Comité Nacional de Activación Física", explicó Holtz.

El punto número dos sería tener un trabajo con los profesores de educación física y el engranaje del deporte social y de alto rendimiento con el sistema educativo en todos sus niveles.

"Hacer ese trabajo con la Escuela Superior de Educación Física y la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos, y sobre todo el engranaje de un seguimiento de la vida del estudiante en el deporte y que realmente las 226 mil escuelas funjan como catalizadores del deporte. Un mexicano en el sistema educativo debe de tener mínimo tres horas de educación física y actualmente tienen una. Tenemos 70 mil profesores de educación física y debemos de elevar el número y su capacitación constante", explicó.

En otro punto Holtz siente que se le debe de dar al Comité Olímpico Mexicano todo el apoyo para que ejecute, según sus facultades, en la supervisión y control de las federaciones deportivas.

"La mayor parte de los países tiene a su Comité Olímpico como generador de todo lo que hemos hablado, porque ejercen bien su labor y tiene una aportación del gobierno en recursos y tienen una muy buena comunicación con todo el sistema deportivo a nivel secretario, así que ahí es cosa de solo ponernos de acuerdo y darle el permiso al COM de ejercer en sus plenas facultades para que te ayude a regular y controlar, ya que el COM puede promover una sanción a través de las federaciones internacionales. Las federaciones también deben hacerse responsables de la promoción de su deporte para llegar a las bases y tener trabajos en conjunto con municipios y las escuelas, y así tener más afiliados", mencionó.

En otro punto, Holtz mencionó que se creará un órgano rector para vigilar a la Conade, que es algo similar a lo que tiene gran Bretaña o España, y se llamará Agencia para el Desarrollo del Deporte Mexicano Ademex.

"Es un órgano descentralizado que tendrá asientos de la iniciativa privada y de la asociación civil, ex deportistas, atletas en activo, y Gobierno Federal. La Conade tendrá que rendirle resultados a este consejo rector porque Ademex será quien se preocupe de recabar fondos de la iniciativa privada y supervisar que los planes sean de largo plazo, transexenales y transparentes. Entonces promoveremos que el director de la Conade haga su trabajo de manera transparente pero que también que haya reelección y que no sea cada seis años sino en cuatro, para que sean ciclos olímpicos lo que este consejo rector Ademex tiene como prioridad. No puedes trabajar como sexenio y hay que trabajar las cosas para que esto sea a largo plazo, mínimo a 20 años", sentenció.

Mientras que el quinto sería promover que haya un consejo coordinador para las empresas relacionadas al deporte y fundaciones.

"Eso genera un contrapeso muy importante y muchos beneficios de trabajo en común. Cualquier empresa relacionada con el deporte ya sea que venda tenis o en cualquier gimnasio, tendrá un interés tremendo de que eso se maximice y debemos crear ese balance desde la iniciativa privada para tener en un contrapeso, pidiendo que realmente se maximice el deporte y se expanda ese mercado que ellos tienen de deportista o de instalaciones. En Australia el gobierno trabaja bien con este organismo, donde logran en los horarios muertos de los gimnasios o en los clubes privados, que las escuelas públicas puedan usar una hora al día las instalaciones", dijo.

¿Cómo nació su interés del proyecto?

El proyecto se basa en parte de las experiencias que tuvo Holtz durante su etapa como deportista y las que vivió durante su estadía en distintos países como Australia, Corea del Sur y España.

"Yo como deportista y nadador de alto rendimiento viví en carne propia mucha de las frustraciones que viven los atletas en México a diario. Tuve que irme a la Universidad Estatal de Florida para continuar con mi carrera deportiva y universitaria, además en México realizar las dos cosas no me lo permitió porque no hay un sistema deportivo universitario. Estuve tres años entrenando y compitiendo por mi universidad y ahí logré mis mejores resultados compitiendo por mi universidad y no tanto por México", mencionó.

Agregó: "llegaron los Olímpicos de Barcelona 1992 y un año antes en el Mundial fui parte de un relevo en el 4x100 metros libres donde quedamos en el noveno lugar en el relevo y con eso clasificamos a los Olímpicos y por falta de presupuesto no llevaron esa modalidad pero sí llevaron a 15 directivos hasta con pareja".

A su regreso en México se convirtió en el presidente de los deportes acuáticos de Nuevo León y desde ese entonces comenzó a notar las deficiencias del deporte administrativo.

"En Australia, Corea del Sur, España viví dos o tres años en cada uno de estos lugares donde siempre están involucrados con los comités olímpicos o ministros de deportes y aprendí muchas cosas que en México no sé hacen, por ejemplo en Australia la activación física en espacios abiertos y la cultura del deporte donde es pecado no hacerlo, inculcado mucho por las familias".

Posteriormente Holtz fue Director General de las Universidades del Valle de México y Unitec donde detonó un sistema deportivo universitario y desde ahí surgió la posibilidad de hacer un estudio de un proyecto de reforma del sistema deportivo.

"Sabiendo todas estas experiencias y cómo lo hacen otros países pues nos abocamos seis u ocho meses, un grupo junto conmigo, a analizar académicamente y con hechos, los resultados que han tenido otros países y las deficiencias o las áreas de oportunidad que tenemos en México y de ahí surge un proyecto, el cual presentamos en abril del 2017 y fue abierto a todos los tomadores de decisión. Invitamos a los representantes de los deportes de los diferentes partidos políticos, a la Conade, a todas las federaciones deportivas y al Comité Olímpico Mexicano", explicó.

-----------

Plataforma deportiva del proyecto de AMLO

En 2017 Dieter Holtz, presentó el estudio desarrollado dentro del Sistema Educativo Laureate de la UVM, en conjunto con el Aspen Institute, donde se analizaron casos de éxito como España, Brasil, Colombia y Gran Bretaña.

El empresario y jinete, ex olímpico en Atlanta 1996 y Sidney 2000, Alfonso Romo lo adoptó para el Proyecto de Nación del candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. En los últimos meses, Esteban Moctezuma integró un consejo donde participa el ex nadador junto a otros medallístas, legisladores y periodistas para diseñar el plan que tiene los siguientes puntos:

1.-Priorizar la activación física y diferenciarla del deporte social – alto rendimiento. Crear un Comité Nacional de Activación Física que involucre a la Secretaría de Educación Pública, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Salud como pivote.

2.-Potenciar el trabajo de profesionales de la educación. Desarrollar un engranaje entre el deporte social y de alto rendimiento con el sistema educativo. Incrementar la cifra de maestros de Educación Física y entrenadores en la ESEF y la ENED.

3.-Respetar las atribuciones con las que cuenta el Comité Olímpico Mexicano y otorgar apoyos para ejecutar la supervisión de las federaciones deportivas. Mismas que deben respetar la carta olímpica, difundir su deporte y maximizar la práctica del mismo.

4.-Crear un nuevo órgano rector, la Agencia para el Desarrollo del Deporte Mexicano, compuesto por deportistas activos y retirados, iniciativa privada y gobierno. Proponer a un presidente de CONADE con elecciones cada cuatro años, coincidente con el ciclo olímpico. La CONADE reportará a ADEMEX.

5. Se creará un nuevo organismo, que será el Consejo Coordinador de Empresas Relacionadas al deporte. Donde se integran marcas productoras de equipamiento, logística, instalaciones y fundaciones que se enfocan en la actividad física.

---------

PERFIL

Dieter Holtz Wedde

Nació

17 de marzo de 1969 en Ciudad de México

Vive: Ciudad de México

Formación

Maestría en International Management and Finance, American Graduate School of international Management, Thunderbird

2000

Ex miembro del Consejo de Administración de Cinemacorp of the Californias, contribuye a evolucionar el segmento de alta definición (IMAX)

1998-2005

Consolidación del negocio global de semillas de hortalizas en Monsanto

2007-2010

Conducción a mayor margen de rentabilidad, participación de mercado y talento humano como líder de un negocio de 4 mil 500 millones de dólares en EU

2010-2016

Incremento en rentabilidad, expansión geográfica y calidad en el servicio y valor/percepción de marca del mayor proveedor privado de educación media superior y superior en México (UVM y UNITEC).

Como Presidente y Director General de Laureate Education México, es proveedor privado de educación superior y media superior más grande del país; con UVM y UNITEC agrupa a 220 mil estudiantes. También se desempeñó como VP de Monsanto y DG del negocio de marcas nacionales en EU para esa firma.

Es actual miembro del Consejo de Administración de empresas multinacionales de distintas industrias, de instituciones sin fines de lucro y del Aspen Institute, una organización apartidista que busca influenciar el quehacer político, económico y social desde la sociedad civil.

Es patrono de la Fundación Queremos Mexicanos Activos, A.C. Ha sido consejero de Cinemacorp of the Californias, organización que fomenta la conciencia ambiental del Mar de Cortés en cine de gran formato (IMAX).

Actualmente es el director de la aerolínea Aeromar.