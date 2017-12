Grupo Milenio tendrá su carrera atlética en 2018

Torreón, Coahuila

Grupo Milenio celebrará su primera carrera atlética en septiembre de 2018, una competencia de 1, 5 y 10 kilómetros que pretende reunir a familias enteras en una sana convivencia.

Esta es una de las nuevas competencias atléticas que se incorporaron al calendario de carreras de la Comarca Lagunera, el cual se compone de 53 fechas en agenda desde enero hasta diciembre.

Para enero, el día 4 se abre con la carrera 2 y 4 K Pro Bosque y el 28 será la tradicional carrera 5 y 10 K Cuencamé.

La primera carrera de MILENIO será el 30 de septiembre con distancias en 1, 5 y 10 Kilómetros.



Para febrero se registraron tres: el 4 es la tradicional carrera 5K de la Constitución en la ciudad de Torreón, el 11 un 21K medio maratón, para cerrar el día 18 con la 10K Puente de Ojuela.

En marzo es el Maratón Internacional Lala el primer domingo, el día 11 se realizará por primera vez la 5K Gasolineras ARY, el 17 la Relevos Narro.

El 18 habrá tres eventos: la 5 y 10 K Reto Powerade, 6K Francés y 5K Madison. El día 25 habrá dos, que son la 6 y 12 K CAR 871 Galerías y 5K Colegio Josefino.

En abril, el día 8 se realizará la carrera atlética Meta 10K Peñoles, el día 15 la 5 y 10 K Grupo Surman, el 22 el festival atlético 1, 5 y 10 K Colegio Alemán y el 29 un festival atlético de 1, 5 y 10K: “Si me acompañas no me rindo”.

Para mayo está programada para el día 6 la 12K De Torreón a Lerdo que organiza la Sección 35 del SNTE, el día 13 la 7K Todo por Ayudar, el 19 será la 3K Academia Villa de Mattel, el 20 la 5K ELEF XXXIX aniversario LEF Ismael Guerrero Moreno y el 27 la 10K Reto del Desierto.

Para junio los eventos abrirán el día 10 con la 5 y 10K Carrera de la Vida de la Iglesia de Torreón Jardín, una semana después la tradicional carrera 5 y 10K Día del Padre y el día 24 la 5 y 10K Instituto Sanford.

En julio el primer domingo del mes abrirá con la prueba de 5 kilómetros que organiza el Instituto de Capacidades Diferentes (ICADI), una semana después será la 5 y 10K Multimedios Laguna, el día 15 la carrera 12.5 K Reto del Desierto en Químicas del Rey, el 22 la tradicional 24K Bermejillo Mapimí y el día 29 la 5 y 10K CANACINTRA Torreón.

Agosto tendrá la 10K Grupo Simsa el día 26. Para septiembre, el día 2 se realizará la 5K IMSS UMAE 71, el día 8 el 21K Nocturno de Lerdo, el domingo 9 la 5 y 10K Teletón, para el domingo 16 será la 5K Independencia y el tradicional festival atlético de 1, 5 y 10K UAdeC de la Independencia.

El 5 de julio será la 5 y 10K Multimedios Laguna.



El mes cierra el día 30 con la 1, 5 y 10K Milenio.

En octubre los eventos atléticos arrancan el día 7 con la tradicional carrera a benefi cio 5K APIN, el día 14 la 5 y 10K Santos Holox, el día 21 habrá dos eventos, por un lado la 5K Día del Médico y por el otro la 21 5K Pumas Cervantes.

El día 28 también habrá tres competencias, la 5K Ruba, 6K Sharlom y la 3 y 5K Contra el Cáncer de Mama.

En noviembre 2 será la 5 Klaveras, el día 11 otro 21K y el 25 la 6K Tec Lerdo. La prueba del mes será el día 25 con la 1, 5 y 10K Ciudad Industrial de Torreón.

Diciembre tendrá el día 2 la 5K Halcones y una semana después la 7K Cristo de las Noas.

dcr