Roberto Osuna quiere brillar en Clásico Mundial 2017

Ciudad de México

El pitcher mexicano Roberto Osuna aseguró que continuará como relevista en Toronto Blue Jays de las Grandes Ligas e indicó que con la novena tricolor desea consagrarse en el Clásico Mundial de Beisbol 2017.

De sus objetivos para este 2017, destacó que son "mantenerme saludable y terminar la temporada lo más lejos posible", a la par de que continuará con Toronto.

"Voy estar con ellos, voy a mantener mismo rol de cerrador. Con salud se pueden lograr muchas cosas importantes", apuntó, tras recibir el Premio Nacional de Deportes 2016, luego de una brillante campaña en la Gran Carpa, donde concretó más de 50 salvamentos con apenas 21 años de edad para ser el pelotero más joven de la historia en conseguir dicha marca.

Ante la posibilidad de convertirse en lanzador abridor declaró que "eso ya vendrá con el tiempo, disfruto el trabajo como cerrador y voy a ver si en los próximos años mi mente cambia un poco".

Sobre el Clásico Mundial, donde México será local en el Grupo D en Guadalajara, para medirse a Italia, Puerto Rico y Venezuela, Osuna no ocultó la necesidad de responder ante los seguidores y hacer valer la condición de local.

"Me siento bien motivado, con muchas ganas, tenemos un gran equipo. Tenemos que venir bien preparados porque vamos estar con nuestra gente y tenemos que ganar a como dé lugar", afirmó.

Se dijo emocionado por obtener el Premio Nacional del Deporte y en Estados Unidos siempre trata de poner el alto el nombre de México, sin inmiscuirse en situaciones más allá de lo deportivo.

"A nosotros no nos afecta, nos dedicamos a jugar beisbol, no ponemos atención a las cosas que no puedo controlar. La meta es poner el nombre de México en todo lo alto y agradecer el respaldo", dijo.

El galardón es el "significad de todo el esfuerzo, del trabajo en estos años y que se vea reconocido nos motiva para seguir trabajado. La mayor satisfacción para nosotros es que nos reconozcan en nuestro país y lo tomo como una motivación para seguir trabajando bien", agregó el pitcher sinaloense.