El polo en México, de potencia mundial a inminente declive

Una actividad con poca popularidad en el país, no obstante, en algún momento México llego a ser una potencia mundial de la especialidad. El también llamado deportes de los reyes, en los últimos años ha ido decayendo significativamente, al grado de ni siquiera calificar a la Copa del Mundo.

Entre los palmarés nacionales obtenidos en polo, se destacan dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos –París 1900 y Berlín 1936-, un subcampeonato mundial –Argentina 1987- y dos terceros lugares en el mismo certamen – Suiza 1995 y México 2008-.

Asimismo, han surgido excepcionales jugadores, tal caso el de los hermanos Carlos y Guillermo Gracida (únicos mexicanos en conseguir la máxima calificación de calidad en el polo, 10 goles de hándicap); o Valerio Aguilar, considerado uno de los mejores en la historia de nuestra patria. Éste último, en entrevista para La Afición, señaló las posibles causas del por qué “ha ido mermando, ha ido disminuyendo” el deporte de los reyes en el país.

“Nos hace falta difusión, más jugadores, más afición; porque mucha gente no sabe que existe este deporte” expresó el subcampeón mundial en 1987. “No ha habido un semillero de jugadores nuevos, no ha habido jugadores con el hambre de triunfar o de ser grandes en este deporte; y eso hace que el polo en el país vaya para abajo” agregó.

Además, Valerio indicó que en la década de los 80 y 90 -cuando la nación fue considerada una potencia- “éramos pocos jugadores, pero hacíamos equipos ganadores, equipos a vencer”.

Uno de los problemas para poder practicar esta especialidad es el dinero, gracias a los gastos que se deben invertir en equipo y caballos; sin embargo, existe la Federación Mexicana de Polo (FMP), organismo encargado de impulsar y regular dicha actividad ecuestre. Entorno a ello, el actualmente clasificado con cinco goles de hándicap, aseveró: “nos falta que la federación apoye a gente nueva, a muchachos que no tienen recursos económicos para desempeñar el polo. Hay talentos, pero sin apoyo, las personas sin recursos no pueden llegar”.

También, apuntó, una clave para elevar el nivel es la constante participación en competencias donde los jóvenes puedan foguearse, algo que no ocurre “yo he visto que la federación no ha apoyado a los talentos. No sé cómo manejen eso -los fondos aportados por el gobierno-, porque torneos hay”.

Respecto al capital manejado por la FMP, sentenció: “no sé qué haga, si hay recursos o no hay recursos. No sé para dónde desvíen el dinero que hace falta para que los jugadores de abajo suban”.

Para concluir, Valerio Aguilar exhortó a las personas a incursionar en el deporte de los reyes, ya sea como espectadores o practicantes. “Ojalá y haya mejores jugadores que yo, para que el polo en México vuelva a ser potencia como lo fue en algún momento”.