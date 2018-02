Polémico indulto a Cartagena

Ciudad de México

14ª Monumental Plaza de Toros México. Corrida y cerrojazo de la Temporada 2017/18. Cartel que atrajo muy poco público en nublada y agradable tarde invernal.

Cuatro toros de Las Huertas, criado por Don Rodrigo Barroso Cañedo, nieto del célebre ganadero mexicano Don Luis Javier Barroso Chávez y dos más para rejones del actual presidente de la Asociación de Ganaderos, Don José María Arturo Huerta.

Juego del ganado: 1° y 4° de José Ma. Arturo Huerta. 1° fijo y repetitivo aunque quedado, recibió los honores del arrastre lento. 2° Poco fijo que manseó. 3° Manso sin fijeza que arrollaba. 4° Bravo, noble y emotivo que fue indultado 5° repetitivo 6° Un inválido que debió ser lidiado

Abrió plaza el rejoneador alicantino Andy Cartagena, vestido de charro campero salmantino, ante su primero no tuvo mucho tino y el toro se quedó parado por el duro castigo recibido de los rejones y banderillas que Andy le clavó. Tuvo muchos alcances a su caballo y le dio por pinchar varias veces echando a la borda su discreta actuación. Fue premiado por el Juez con arrastre lento. Ante su segundo en turno, otro toro fijo que lo castigó muy poco, y le dejó lucirse con mucha soltura, otro bravo de José María Arturo Huerta. Tuvo una buena actuación que inclusive lo dejó hacer sus lucidoras monturas en dos patas, más equinas que taurinas. Andy estuvo muy brillante y decidió hincar a su caballo en el centro del ruedo frente al Juez para solicitar el indulto. Situación que ablandó no solo al Juez, sino a la masa seguidora a los equinos que eventualmente asiste. Conocemos al Juez Braun que no es precisamente quien aguante las presiones populares, por lo que cómodamente decidió indultarlo. Si tiene razón o no, eso será discutido. Pero lo que es cierto es que esta es la primera vez que en 72 años de esta Plaza México se indulta un toro para rejones. "Copo de Nieve" #250 con 514 Kg.

El hidrocálido Arturo Macías vestido de lavanda y oro, se enfrentó a un manso que fue dos veces al caballo, lo que le permitió a Diego Valadéz hacer un quite que le resultó no muy afortunado. Replicó con un voluntarioso quite Macías que no pasará a la historia. Lidia muy larga con muchas pausas que hizo resabiarse mucho al toro. Arturo se vio voluntarioso ante un toro se le vencía al final del muletazo, y aún así logró pegar algunos largos, gracias a su reposo y madurez. Finalizó con pases por alto. Mató con una valerosa entera que le quedó levemente caída. El Juez le otorgó una oreja un tanto compasiva sin reclamos del respetable.

El también hidrocálido Leo Valadéz le tocó lidiar el lunar del encierro. Un manso que arrollaba y que Diego no pudo sujetar. Este marrajo llamado "Conchito" era un costal de mañas que se ponía por delante y, al menos, Leo pudo salir por su propio pie al matarlo de un habilidoso y efectivo bajonazo delantero. Con el que cerró plaza y la temporada, era un toro que estaba visiblemente lastimado que nada pudo hacer no debió ser lidiado, pero es claro que el Juez está más pendiente de los indultos y conceder orejas, que ver las condiciones de los toros.

Hoy terminó la Temporada que inició con altos vuelos y terminó con una plaza prácticamente vacía, que según los papeles resultó un éxito pero fue prácticamente incipiente, con un par de orejas y un indulto sacado de la manga del mago, perdón Juez, Enrique Braun.