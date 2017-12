Solo un podio en todo 2017 para Saúl Gutiérrez

Ciudad de México

Para Saúl Gutiérrez el 2017 no fue un año como él hubiera querido ya que no cumplió con todos sus objetivos planteados. El taekwondoín solo obtuvo una medalla de bronce en el Grand Prix de Rabat, Marruecos, pero no pudo lograr presea en los demás eventos donde compitió como el Mundial de Muju, Corea del Sur.

“Hubo torneos muy importantes en este año y el mejor resultado que obtuve fue el tercer lugar en un Grand Prix, sin embargo, no se lograron todos los objetivos y solo queda trabajar para el siguiente año”, declaró Gutiérrez.

El taekwondoín agregó: “Los objetivos eran difíciles y se sabe que al enfrentarse a los mejores no siempre se van a lograr los resultados, pero de los cuatro Grand Prix que hubo en este año conseguí un tercero, y contento con eso”.

El siguiente año el objetivo importante para el país serán los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018, donde el taekwondoín ya tiene el boleto para ir en busca del pase a la justa regional.

“También habrá Grand Prix, y vamos a estar enfocándonos en cada uno de ellos y siempre a buscar lo mejor”, mencionó.