Poblano gana oro en XXVI Campeonato Nacional de Karate Do

Puebla

Una vez más la Máxima Casa de Estudios de Puebla demostró ser un referente en la disciplina del karate, gracias al buen desempeño de sus estudiantes. Javier Terán Díaz, alumno de segundo año de la Preparatoria Benito Juárez García, ganó la medalla de oro en el XXVI Campeonato Nacional de Karate Do, llevado a cabo del 7 al 11 de marzo, en San Luis Potosí.

El estudiante fue uno de los 50 jóvenes del país que participaron en la categoría Juvenil Mayor (16-17años) +76 kilogramos, en la que compitió en cinco combates contra deportistas de los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

“Una competencia ardua, un poco difícil, ya que los participantes de esos estados son de los mejores y tienen un muy buen nivel de pelea, pero con trabajo y esfuerzo pudimos llegar a este resultado”, comentó, quien para esta justa deportiva se preparó desde hace seis meses, con entrenamientos de dos a tres horas diarias, en el dojo de karate de la preparatoria.

Su vida dentro de este deporte comenzó a la edad de seis años, gracias al impulso y apoyo de su padre, Ramiro Terán Romero, entrenador del dojo de esta unidad académica, quien se siente muy orgulloso de que la preparatoria “sea un semillero de muchachos competidores con un buen nivel de combate”.

“El karate es algo que llevo en la sangre desde pequeño, es un deporte que me apasiona y que me ha enseñado lo que significa la disciplina y el compañerismo, no solo en la práctica sino en la vida, además es una actividad muy completa que ayuda a la salud y al crecimiento personal”, afirmó Javier.

Esta es la primera presea de oro que obtiene en una competencia nacional. Antes ganó dos medallas de bronce en campeonatos y olimpiadas en 2016. Ahora el joven de 16 años se prepara para participar en la Olimpiada Nacional y el Nacional Juvenil 2018, que tendrá lugar en Chihuahua, a mediados de año.

“Me siento muy feliz y satisfecho con este logro, porque estoy comprobando los resultados de todo el esfuerzo, constancia y sacrificio de estos diez años que práctico el karate y seguiré preparándome para dar todavía más en las futuras competencias”.

Además de Javier, ocho estudiantes de diversas licenciaturas de la BUAP fueron seleccionados para participar en la etapa regional de la Universiada 2018, que tiene lugar del 18 al 21 de marzo, en Ciudad Universitaria, y del 8 al 14 de abril, en la Universidad Veracruzana.

Ismael Chávez Aguilar competirá en Kata Individual Varonil y Kumite Individual Varonil-75 kilogramos, así como también en Kata Equipo Varonil junto con Juan Ignacio Domínguez Arce y Jorge García Adauta. Asimismo, Ana Laura Rivera Martínez, Ilse Damaris Madrid Trampe y María Ramírez Arellano participarán en Kata Equipo Femenil.

De igual forma, Karol Román Camargo competirá en las categorías de Kata Individual Femenil y Kumite Individual Femenil -50 kilogramos y Belén Rojas de la Rosa estará en Kumite Individual Femenil -68 kilogramos.

AMV