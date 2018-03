Phil Mickelson, nuevo campeón del World Golf Championship

Ciudad de México

El estadunidende Phil Mickelson se quedó con el World Golf Championship de México, y para quedarse con la victoria tuvo que vencer en la ronda de desempate a su compatriota Justin Thomas.

El certamen se fue al desempate luego de que ambos golfistas culminaron las cuatro rondas del evento con un registro de 16 bajo par. En el hoyo 17 se definió al ganador del evento que se realizó en el Club de Golf Chapultepec, y fue Mickelson quien se quedó con el título luego de meter la pelota en tres intentos, por lo tanto, Thomas se tuvo que conformar con el segundo lugar.

Justin realizó dos últimas rondas de ensueño en el certamen, luego de hacer el sábado récord de campo, lo cual provocó que recuperara terreno tras un mal inicio de torneo. Y hoy hizo seis birdies y un eagle, que lo mandó al primer lugar. Sin embargo, Thomas ya no pudo ante la experiencia de Mickelson en el desempate.

"No puedo expresar en palabras cuánto significa esto para mí. Ha sido un largo tiempo para conseguir este título ya que estuvieron los mejores jugadores del mundo. Es agradable estar en ese pequeño llamado círculo de ganadores, no había estado ahí en un tiempo", declaró Mickelson, quien logró su título 43 de PGA, y desde el 2013 no conseguía otra victoria.

En tanto, el español Rafael Cabrera y el inglés Tyrrel Hatton se quedaron con el tercer sitio tras culminar el torneo con 15 bajo par.

El indio Shubhankar Sharma quien sorprendió a propios y extraños ocupando el primer sitio en la segunda y tercera ronda, se cayó en la última jornada luego de hacer cuatro bogeys, lo cual provocó que descendiera hasta el sitio número nueve. Sharma realizó 74 golpes en esta ronda, para un total de 274 y con 10 bajo par.